La ONCE presenta cinco millones de cupones con la representación de la playa del parador de Mazagón (Huelva)

El director de la ONCE en Huelva, Daniel Guerra, y el consejero territorial de la ONCE, Juan José Díaz, presentando la imagen del cupón al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar. - ONCE

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo martes 30 de junio a la playa onubense del Parador de Mazagón (Huelva), dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las playas con bandera azul. El director de la ONCE en Huelva, Daniel Guerra, y el consejero territorial de la ONCE, Juan José Díaz, han presentado este jueves la imagen de este cupón al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del ayuntamiento onubense.

Según ha informado la entidad en una nota, cinco millones de cupones reproducen una panorámica general de la playa con la que la ONCE quiere poner en valor su potencial medioambiental. Guerra se felicitó porque la ONCE contribuya a la proyección "masiva" de la marca de Mazagón y Huelva como potencial turístico en España y reclamó a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de las playas que tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística.

A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. "No necesitamos grandes infraestructuras, sino planificación y mentalización para beneficiar no a un segmento de la población sino al conjunto de la sociedad", ha afirmado.

En este sentido ha pedido mayor compromiso social para que la costa de Huelva, "y la playa del parador de Mazagón como uno de sus iconos principales", ha precisado, lideren la apuesta por un turismo para todos. Con la serie 'Playas con bandera', la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul.

Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio. 'Playas con bandera' es una serie de cupones que comenzó en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.

BANDERA AZUL

Cada año, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor reconoce las mejores playas por el buen estado de sus aguas, el alto nivel de los servicios y la seguridad de los bañistas, con el distintivo Bandera Azul. Se constituye en Madrid el día 25 de abril de 1984.

ADEAC es una de las asociaciones europeas sin ánimo de lucro cofundadoras, en el año 1984, de la Foundation for Environmental Education (FEE). ADEAC constituye, por tanto, la rama española de la FEE, y es la organización responsable del desarrollo en España de los programas internacionales Bandera Azul, Ecoescuelas, Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente y Llave Verde.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de XX millones de euros. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.