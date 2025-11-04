Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su expareja en Moguer (Huelva)

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado por presuntamente matar a su expareja, una mujer de 47 años, en Moguer (Huelva) ha pasado a disposición judicial este martes, según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Pres. El Ministerio de Igualdad confirmó este lunes que se investiga el suceso como presunto asesinato por violencia de género.

El cuerpo sin vida de una mujer de 47 años, con signos evidentes de violencia, fue localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer (Huelva), por lo que su expareja, un hombre de 56 años, fue detenido como principal acusado del segundo asesinato por violencia de genero en la provincia en este año, según confirmaba el Ministerio de Igualdad, --y segundo caso en una semana tras el apuñalamiento de una mujer en Isla Cristina el pasado miércoles, que se encuentra fuera de peligro--.

De este modo, el Ayuntamiento de Moguer ha explicado que la víctima era una trabajadora de una de las fincas agrícolas ubicadas en las inmediaciones de la calle Maestra, junto a la zona hortofrutícola de Las Malvinas.

La fallecida, de 47 años de edad y nacionalidad marroquí, llevaba años residiendo y trabajando en el municipio moguereño, donde estaba empadronada, y tenía una hija de 23 años que también residía desde hace poco en el municipio.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han señalado que el presunto autor del apuñalamiento que ha causado esta nueva víctima de la violencia machista es una expareja de la fallecida, procedente de Burkina Faso, que "no aceptaba que la mujer tuviese intención de contraer matrimonio con otra persona". Además, el alcalde ha explicado que "sus compañeros de trabajo y su hija, al notar su ausencia, fueron los que localizaron a la víctima".

Además, desde el Ayuntamiento han señalado que la víctima "no era usuaria del Centro Municipal de Información a la Mujer, ni existe constancia de que existieran denuncias previas, o de que estuviera incluida en el programa VioGen".

Con este caso, ya son dos las mujeres asesinadas por violencia de género en la provincia, tras el de una mujer de 56 años de Cartaya en mayo, once en Andalucía y 34 en toda España.