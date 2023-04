Pedro Fernández acusa a Moreno de "buscar un resultado electoralista" con Doñana

BAZA (GRANADA), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "buscar un resultado electoralista" en el tema de Doñana "a costa del riesgo de unas elevadas sanciones económicas por parte de la Unión Europea", de poner en una situación "muy complicada" a todos los productores de frutos rojos de este entorno y de "dañar la imagen" de esta "joya medioambiental" en una actitud que ha considerado de una "irresponsabilidad tremenda".

Para Fernández, la proposición de ley sobre regadíos en Doñana --presentada por PP y Vox-- forma parte de una "estrategia electoral clarísima del PP, de Moreno y de su gobierno", en tanto que, según ha argumentado, primero se llevó al Parlamento "en un momento cercano a las elecciones autonómicas", "decayó porque acabó la legislatura" y ahora --Moreno-- "ha dejado pasar unos meses para ponerlo encima de la mesa en fechas preelectorales" de cara a las municipales del mes de mayo, ha señalado a preguntas de los periodistas durante una visita a Baza (Granada).

Ha opinado así que Moreno busca con todo este asunto "un resultado electoralista a costa del riesgo de elevadas sanciones económicas por parte de la Unión Europeo, de que de nuevo pueda ir el asunto al tribunal de justicia de la Unión Europea y de poner en una situación muy complicada a todos los productores de frutos rojos del entorno de Doñana, poniendo en riesgo esa actividad".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha recalcado que la propuesta sobre los regadíos "no es respetuosa" con este entorno pues se está "pretendiendo ampliar zonas agrícolas" cuando la Junta "no tiene la competencia ni la potestad para poder dotarlas de agua" y se está "intentando dar ese paso" de un modo "irresponsable absolutamente, poniendo a la comunidad internacional en contra".

"No puede hablar Moreno de esa revolución verde de la que se llena la boca y que con Doñana decae por sí sola, no tiene sentido oírle hablar de esa revolución cuando está dañando la imagen de Doñana como lo está haciendo", ha recalcado Pedro Fernández, que ha defendido la labor del Gobierno central en este asunto, evitando las captaciones que no son legales y sustituyendo, en el caso de las que sí lo son, las de agua de pozo por aguas superficiales para que mejoren los acuíferos. "No es un cierre por un cierre", ha incidido.

Preguntado por el expediente de Bruselas a Cataluña por el retraso en no presentar un nuevo plan de gestión de cuencas y la situación de Andalucía, Pedro Fernández ha dicho que este tema le preocupa, incidiendo en que cuando se habla de un plan hidrológico se trata de una "planificación" que tiene en cuenta el contexto actual y todas las actuaciones de futuro en las que se debe estar trabajando, en ámbitos que tienen que ver con la sequía, la garantía de suministro de agua potable o la conservación de los cultivos leñosos.

Asuntos todos ellos en los que a su juicio debería estar trabajando la Junta, a la que ha llamado a agilizar este asunto para evitar situaciones como la intervención del tribunal de justicia de la unión europea por no tener en plazo los planes hidrológicos.

En otro orden de cosas, Pedro Fernández ha instado a la Junta a que resuelva la convocatoria del Bono Alquiler Joven, pues ha pasado más de un año desde que se reconocieron 68,4 millones de euros a la comunidad autónoma y no se ha resuelto, según ha dicho, "ni una de las muchísimas peticiones" que se han realizado ante la "imperiosa necesidad" de esta ayuda de 250 euros mensuales para los jóvenes para poder pagar el alquiler.