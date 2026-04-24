El Pleno del Ayuntamiento de Huelva exige al Gobierno la finalización del proyecto del Archivo Provincial

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado una moción para exigir al Gobierno la "reactivación" del proyecto del Archivo Municipal así como el "resto de inversiones pendientes en la capital". La propuesta presentada por el equipo de Gobierno ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos.

El Archivo Histórico Provincial se empezó a construir en 2016 y las obras quedaron inconclusas un año después. Se paralizaron en mayo de 2017 por problemas contractuales. Tras más de cuatro años detenidas se retomaron en noviembre de 2021. Posteriormente "volvieron a quedar paralizadas hasta en dos ocasiones más". El último plazo anunciado en 2025 fijaba la finalización de los trabajos para 2027.

La moción insta al Gobierno de España a "desbloquear de manera inmediata el proyecto del Archivo Histórico Provincial de Huelva, fijando un calendario claro y dotación presupuestaria suficiente para su ejecución", ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias. La propuesta pide además "información sobre el estado del proyecto de rehabilitación de la Subdelegación de Gobierno, sus plazos y previsiones".

Junto a esto, se plantea el impulso de "la modernización y mejora" de la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Huelva y Sevilla con "unos plazos sensatos", la ampliación del tercer carril de la A-49 y desbloqueo la finalización de la presa de Alcolea para "garantizar el abastecimiento, la seguridad y el desarrollo industrial onubense".

El mismo apoyo unánime ha recibido la petición al Gobierno para construir una nueva biblioteca en la ciudad en una parcela municipal. Considera el equipo de Gobierno que la actual es "insuficiente" para "atender las necesidades de la población", además de "presentar carencias tanto en capacidad como en dotación tecnológica", lo que "limita la calidad de los servicios prestados a los usuarios".

El viceportavoz y concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico ha agradecido "la unidad de todos los grupos en la defensa de una infraestructura fundamental para desarrollo cultural de Huelva". Como mejoras de los recursos municipales, Molina ha anunciado durante el debate en el pleno "la apertura de una nueva sala de estudio en el edificio Gota de Leche en las próximas semanas así como la renovación de todo el mobiliario de la red de bibliotecas municipales".

El Pleno ha ratificado la aprobación definitiva de la Ordenanza Sandbox que convierte a Huelva en un espacio para la innovación en la gestión pública de los recursos. La capital onubense se convierte así en la cuarta de España en contar con un marco regulatorio similar.

Con el voto favorable del PP y la abstención del resto de formaciones se ha aprobado la propuesta de ordenación definitiva del estudio de detalle para la ordenación de volúmenes de la parcela MR07A del Plan Ensanche Sur. Con el apoyo de todos los presentes salvo la abstención de Vox ha quedado aprobado el reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento adaptado a su nueva consideración como municipio de Gran Población.

También ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno y la abstención del resto de grupos la cesión de la gestión del servicio público de aparcamiento provisional en el espacio del antiguo Mercado de la Merced por parte de Emtusa, una vez completados los trabajos de demolición y despeje de las casas okupadas existentes, para "garantizar así que el espacio no se convierta en un foco de gorrillas".

Felipe Arias ha explicado que "la medida es en respuesta a una demanda vecinal, ya que son los vecinos los que piden que el aparcamiento sea regulado y las tarifas asequibles estarán bonificadas en un 50% para empadronados". La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que el espacio "era un punto negro de inseguridad e insalubridad que ha quedado resuelto gracias al trabajo de Policía Local, Nacional, juzgado, Infraestructuras y Urbanismo. Es un claro ejemplo de eficacia en la gestión", ha afirmado.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

La liquidación de 2025 de las cuentas municipales arroja un "resultado presupuestario ajustado positivo de 12,8 millones euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 13,4 millones de euros!. Con estos datos, el informe de Intervención "acredita" que el Ayuntamiento de Huelva "cumple la estabilidad presupuestaria, cumple la regla de gasto y cumple el límite legal de deuda", ha señalado el Consistorio.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha señalado que "el Ayuntamiento cierra 2025 con cuentas saneadas, dentro de la legalidad económico-presupuestaria y con mayor capacidad financiera para atender las necesidades de la ciudad".

"Esto es importante no solo por el dato contable, sino por sus consecuencias. Un Ayuntamiento no debe tener buenas cifras para presumir de ellas; debe tener una gestión ordenada para poder prestar mejores servicios, invertir más y responder mejor a los vecinos", ha añadido.

El responsable del área de Economía ha analizado la evolución de las cuentas municipales. Así, ha indicado que "en 2023, este equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento con un presupuesto heredado del mandato anterior". "Ese ejercicio cerró con un déficit presupuestario de 12,1 millones euros, con un remanente ajustado negativo de 11 millones de euros y con el incumplimiento de la regla de gasto. Ese fue el punto de partida".

"En 2024, primero con este equipo de Gobierno, el Ayuntamiento cerró con 11,3 millones de euros de remanente de tesorería para gastos generales, con remanente ajustado positivo de 4,3 millones de euros, con superávit presupuestario de 23,6 millones de euros y cumpliendo la regla de gasto. Esa mejora tuvo consecuencias reales: permitió impulsar el Plan Especial de Barrios, cuya ejecución se inicia este año. Por tanto, no hablamos de cifras aisladas, sino de una gestión económica que se convierte en actuaciones concretas en la ciudad", ha destacado Muñoz.

En 2025, el remanente de tesorería para gastos generales "pasa de 11,3 millones en 2024 a 13,4 millones en 2025 con el cumplimiento de las principales reglas fiscales". Con este balance, "el Ayuntamiento de Huelva está hoy en una posición económica más ordenada, más segura y con más margen para seguir mejorando los servicios públicos, la ciudad y los barrios", ha afirmado.

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN

Por unanimidad se ha aprobado la moción presentada por Vox para la construcción del nuevo centro de salud del Molino de la Vega. Con el apoyo de todas las formaciones, salvo la abstención de Vox, ha sido respaldada la moción presentada por el PSOE por la sanidad pública. También ha salido adelante por unanimidad la moción planteada por Vox para la construcción de una nueva residencia pública para personas mayores en la ciudad.