El Pleno de Diputación de Huelva aprueba por unanimidad el Plan de Concertación por un importe de 25,4 millones

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los grupos presentes en la cámara provincial --PP, PSOE, La Izquierda y Vox--, el Plan de Concertación 2026 a través del cual se destinarán 25,4 millones de euros a los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.

El Pleno ha dado el visto bueno a este plan, a través del cual el organismo provincial pone a disposición de los ayuntamientos de la provincia recursos económicos, técnicos y materiales, y que supone 3,6 millones de euros más que en el 2025. De esos 25,4 millones de euros, los municipios recibirán nueve millones de euros en asistencia económica para invertir "en lo que cada ayuntamiento considere necesario", ha indicado la institución provincial.

Por su parte, para el Plan de Desarrollo Económico y Social se destinarán 6,7 millones de euros y permitirá a los ayuntamientos la contratación de personas desempleadas en el municipio para la realización de obras y servicios que tiene que realizar. Otra línea económica del Plan de Concertación, es la asistencia económica al plan de infraestructuras, que tendrá una dotación de 5,6 millones de euros y los ayuntamientos tendrá plena autonomía para decidir si invierten en edificios, calles, parques y jardines, o en caminos y senderos.

La asistencia económica, que va dirigida a los municipios menores de 20.000 habitantes, también contempla otros apartados como aportación para actuaciones en materia de igualdad y familias (400.000 euros), para la dinamización de Puntos Vuela (459.000 euros), para el Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (SIVOA) de los Servicios Sociales Comunitarios (377.000 euros).

También para actividades culturales (550.000 euros), para el fomento de la actividad deportiva local y para arbitraje y material del programa deportivo La Provincia en Juego (450.000 euros), para el Plan Aldeas Rurales (300.000 euros), para la realización de actividades de sensibilización en Cooperación Internacional para el Desarrollo (200.000 euros) y para la gestión de colonias felinas (200.000 euros).

Además este año se han incrementado tres nuevas asistencias económicas: para la realización de estrategias urbanas municipales (360.000 euros), para actividades de Prevención Social (200.000 euros) y para inversiones en materia inventariable (600.000 euros). Junto con la aportación económica, la Diputación, a través de la Concertación, también pone a disposición de los ayuntamientos, incluso para los de más de 20.000 habitantes, recursos materiales y técnicos, a través de sus fichas concertables.

PREMIO FOTOGRAFÍA 'MARÍA CLAUSS'

El Pleno se ha iniciado con la lectura de una Declaración Institucional para la creación del Premio de Fotografía 'María Clauss'. Se trataría de un premio con carácter internacional y periodicidad anual, y con una dotación económica de 10.000 euros, a los que se sumarán otros 7.000 adicionales destinados a la organización, honorarios y gastos del jurado, así como a "las acciones necesarias para garantizar su adecuada proyección".

En la Declaración también se dispone la constitución de un comité asesor de personas expertas, con representación del ámbito profesional y cultural de la provincia, así como impulsar exposiciones, publicaciones y acciones divulgativas vinculadas al premio "que contribuyan a reforzar el papel de la fotografía en la vida cultural de la provincia".

IGP ACEITES DE HUELVA Y 8M

En una segunda Declaración Institucional se propone la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Aceites de Huelva'. Señala la Diputación que esta figura de calidad, "enriquecerá y reconocerá" los Aoves provinciales como "un nuevo producto gourmet de Huelva, potenciando su ya potente turismo gastronómico". Al mismo tiempo, "favorecerá otros nichos de actividad económica como es el sector turístico, con iniciativas como el Oleoturismo, de la que esta provincia forma parte".

En el inicio del Pleno también se ha leído el Manifiesto, consensuado entre todas las diputaciones andaluzas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En dicho Manifiesto, las diputaciones andaluzas muestran su "unidad, determinación y compromiso".

"Son numerosos los retos que tenemos por delante, se asegura en el Manifiesto, y asumimos no perder el aliento ni dar un solo paso atrás. Nos comprometemos a trabajar cada día para avanzar en la igualdad real garantizando derechos y oportunidades para todas las mujeres. La unidad es nuestro mayor reto y también nuestra mayor fortaleza. Desde ella reafirmamos la voluntad compartida de defender y proteger los derechos conquistados de las mujeres, recordando lo que tanto nos costó conseguir", señala.

AYUDAS A LOS MUNICIPIOS

Antes del debate de las mociones, se han aprobado otros puntos como el expediente de modificación de créditos por importe de 29 millones de euros, que incluye una partida de 23 millones para la puesta en marcha del programa extraordinario 'Tu Diputación Actúa'. Un programa de recuperación y acompañamiento a los municipios de la provincia de Hueva tras el tren de temporales sufridos hace escasas semanas.

MOCIONES APROBADAS

Con respecto a las mociones, el Pleno ha aprobado, con la abstención de Vox y el apoyo del resto de formaciones políticas con representación en la cámara provincial, la moción del PP instando al Gobierno de España a la revisión de la ley de contratos del sector público en relación a los importes de los contratos menores.

Según se recoge en la moción, "los límites económicos que definen qué es un contrato menor, no se actualizan automáticamente con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y, aunque los precios suben por efecto del IPC, los umbrales legales (40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros o servicios), se mantienen fijos". Ello "provoca que cada vez más contratos que antes entraban en la categoría de menores, ahora superen ampliamente dicho umbral, simplemente porque todo es considerablemente más caro".

Por ello, los populares piden al Gobierno la revisión de los umbrales fijados para los diferentes contratos menores, "contemplado el aumento del IPC y estableciendo mecanismos reguladores para los próximos años".

La segunda de las mociones de los populares se ha aprobado por unanimidad. En ella se exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España a la rectificación del Real Decreto Ley 5/2026 de Medidas Urgentes en respuesta a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos con la inclusión en el Anexo de Ámbito de Aplicación de las medidas en materia agraria, a los términos municipales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de la provincia de Huelva.

Por último, se ha aprobado, con el voto en contra del grupo de La Izquierda y el apoyo del resto de formaciones políticas, la moción de Vox para la construcción de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la limpieza y corrección de los lixiviados procedentes de los pasivos mineros en el río Odiel.

En la moción se insta al Gobierno de España a reanudar "de manera inmediata" las obras de construcción de la presa de Alcolea, paralizadas desde el año 2017 y actualmente ejecutadas en un 21%, "sin condicionar dicha reanudación a la previa limpieza de los lixiviados procedentes de pasivos mineros". Igualmente se insta a la Junta de Andalucía a que inicie, "a la mayor brevedad posible", las actuaciones "necesarias" para la limpieza y corrección de los vertidos de lixiviados procedentes de los pasivos mineros en el río Odiel, que afectan a la presa.