El Pleno de Punta Umbría (Huelva) toma conocimiento del pase del concejal José Luis Contreras a no adscrito

Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) celebró este miércoles una sesión Ordinaria en la que se ha tomado conocimiento del pase del concejal José Luis Contreras Corrales a la condición de concejal no adscrito, tras la comunicación oficial remitida por el Partido Popular al Consistorio puntaumbrieño sobre su expulsión de la formación política.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, tal y como se recoge en el informe emitido por el secretario municipal, esta circunstancia opera directamente por ministerio de la ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez acreditada la expulsión del partido político y verificado que concurren todos los requisitos legales.

El citado informe determina que el Pleno no adopta un acuerdo constitutivo, sino que se limita a tomar conocimiento de una situación jurídica ya producida. Asimismo, el secretario municipal ha comunicado oficialmente al Partido Popular de Huelva y a la portavoz del Grupo Municipal Popular que la expulsión del concejal únicamente determina la adquisición de la condición de no adscrito, sin producir por sí misma efectos retroactivos sobre los cargos desempeñados ni sobre las decisiones adoptadas con anterioridad.

En este sentido, el informe concluye que las retribuciones percibidas por José Luis Contreras "no se consideran pagos indebidos ni existe fundamento jurídico para reclamar su devolución".

El documento recuerda, además, que el propio Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular reconoce expresamente la legalidad del decreto de Alcaldía de 6 de mayo de 2025.

El informe también se apoya en la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, recordando que la finalidad del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local es impedir que un concejal mejore su situación política o económica tras pasar a la condición de no adscrito, supuesto que no concurre en este caso, puesto que José Luis Contreras mantuvo los mismos derechos que ostentaba con anterioridad y, además, desde febrero de 2026 no percibe retribución alguna del Ayuntamiento al encontrarse jubilado.

Durante la sesión también se ha dado cuenta del informe de control financiero correspondiente al periodo enero-abril de 2026 y de los datos de morosidad y periodo medio de pago del segundo trimestre del presente ejercicio.

Asimismo, el Pleno ha aprobado definitivamente el Estudio de Detalle de la calle Bellavista, culminando así la tramitación urbanística de este expediente.

En el apartado de mociones, la Corporación ha debatido una propuesta del Grupo Municipal Socialista para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones y la correcta prestación del servicio público de limpieza viaria. La iniciativa fue rechazada al obtener ocho votos a favor cuatro del PSOE, tres del PP y uno de Izquierda Unida; y nueve en contra, ocho de Unidos por Punta Umbría y uno del concejal no adscrito.

A continuación, la Corporación ha abordado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en defensa de los chiringuitos de playa y para solicitar la revisión del canon correspondiente al mes de junio de 2026. La propuesta no se ha aprobado con cinco votos a favor, correspondientes a los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida; tres abstenciones, del Grupo Popular; y nueve votos en contra, emitidos por Unidos por Punta Umbría y el concejal no adscrito.

Seguidamente, se ha debatido la iniciativa presentada por el Grupo Municipal Socialista para la mejora integral de la urbanización Everluz y en defensa de sus vecinos y vecinas. La propuesta ha sido rechazada al obtener ocho votos a favor --cuatro del PSOE, tres del PP y uno de Izquierda Unida-- y nueve en contra --ocho de Unidos por Punta Umbría y uno del concejal no adscrito--.

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha presentado una moción relativa a la instalación de sistemas de videovigilancia en El Rincón y otra sobre actuaciones de limpieza y poda en el SAPU 2. La primera ha sido rechazada "por falta de viabilidad técnica y económica", según ha expuesto el equipo de Gobierno, al obtener tres votos a favor --del Partido Popular--, cinco abstenciones --cuatro del PSOE y una de Izquierda Unida-- y nueve votos en contra --ocho de Unidos por Punta Umbría y uno del concejal no adscrito--. La segunda, en cambio, ha sido aprobada por unanimidad de la Corporación.

Finalmente, el Pleno ha debatido dos mociones presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida: una sobre la bioclimatización y naturalización de la plaza situada entre las barriadas Santa Cruz y Virgen del Carmen, y otra para la instalación de señalización P-21, de advertencia de peligro por la presencia frecuente de niños, así como para estudiar la colocación de reductores de velocidad que garanticen la seguridad en las proximidades de la Plaza 26 de Abril.

La primera moción ha sido rechazada con cinco votos a favor, correspondientes a los grupos municipales Izquierda Unida y PSOE; tres abstenciones, del Grupo Popular; y nueve votos en contra, emitidos por Unidos por Punta Umbría y el concejal no adscrito. Por su parte, la segunda propuesta ha salido adelante con el voto favorable de todos los miembros de la Corporación.