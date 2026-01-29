PP-A critica que algunos partidos pretendan hacer "política sucia" con la misa funeral

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos par - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha criticado que algunos partidos políticos pretendan hacer "política de la sucia" con la misa funeral que se desarrollará este jueves en Huelva por las víctimas mortales del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En rueda de prensa en Sevilla, Martín ha señalado que su partido no ha hecho "política de la sucia con este tema y hoy tampoco la vamos a hacer".

"Vamos a ir al funeral como todo el mundo entiende que hay que ir, que es para acompañar en el dolor a las familias que han sufrido una tragedia, la peor que se puede sufrir, que es la pérdida de un familiar", ha recalcado.

Ha insistido en que el PP-A tiene muy claro el camino tras este trágico accidente y que ha sido marcado por el presidente de la Junta de Andalucía y del partido, Juanma Moreno: "Acompañamiento a las víctimas y momentos de respeto y de actuar de la mano todas las administraciones para el desarrollo de las competencias que cada una tiene".

"Yo creo que no tenemos otro camino que el que exige la sociedad en determinados momentos", ha indicado Martín, quien ha recalcado que las administraciones "están para entenderse y no para otra cosa".

Respecto a las duras críticas lanzadas por miembros del PP a nivel nacional hacia el Gobierno central por el trágico accidente ferroviario, Martín ha indicado que entiende "que existan distintas sensibilidades a la hora de afrontar actuaciones y a la hora de plantear soluciones y de pedir responsabilidades dentro de una misma dirección".

En Andalucía, según ha indicado, el PP-A siempre ha tenido, desde hace años, "un planteamiento no solo de lealtad institucional, sino de búsqueda de consensos".

De otro lado, Martín ha valorado que el Pleno del Parlamento andaluz que se va a desarrollar este jueves vaya a iniciarse con una declaración institucional sobre el accidente ferroviario, cuyo contenido ha contado con la unanimidad de los cinco grupos parlamentarios, requisito fundamental para que se pueda emitir.