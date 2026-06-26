El PP critica la "sobreocupación" de la cárcel de Huelva y reclama "más personal y medios" para los funcionarios

Reunión entre representantes del PP de Huelva y del sindicato de prisiones 'Tu Abandono Me Puede Matar' TAMPM,. - PP DE HUELVA

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del PP por Huelva, Bella Verano y Manuel García Félix, junto a los senadores Juan Manuel González y Carmelo Romero han criticado la "sobreocupación" del Centro Penitenciario de la provincia y han mostrado su apoyo al reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, lo populares se han reunido con representantes provinciales del sindicato de prisiones 'Tu Abandono Me Puede Matar' TAMPM, donde la diputada nacional ha criticado al Gobierno por su "falta de respuesta y soluciones" a las "necesidades" de los funcionarios de prisiones.

Entre las principales reivindicaciones que se han abordado en la reunión están "la falta de personal en la cárcel de Huelva, con una RPT sin revisar; la necesidad de médicos para la asistencia a los internos, así como han puesto sobre la mesa la política de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de reducir la permanencia de internos clasificados en primer grado", lo que provoca que haya "en los últimos meses perfiles muy peligrosos que están generando mucha tensión en el centro".

Asimismo, han insistido en la "grave situación de sobreocupación" en el centro penitenciario "con una población superior a los 1.300 internos, lo que supone un exceso de más de 300 personas sobre su capacidad, comprometiendo la seguridad".

La diputada nacional ha asegurado que el Partido Popular "no va a estar de brazos cruzados" ante el "abandono" que sufren, a su juicio, los funcionarios de prisiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "Vamos a seguir luchando y trabajando por las muchas necesidades que tienen los funcionarios de prisiones porque son el último eslabón de la seguridad de todos los ciudadanos".

"Llevaremos las iniciativas necesarias, que son bastantes, para que nuestra cárcel de Huelva tenga lo que se merece y que nuestros funcionarios de prisiones, tengan todos los medios que necesitan para poder ofrecer un servicio seguro", ha concluido Bella Verano.