PP de Huelva anuncia una campaña "cercana" en los 80 municipios porque "está en juego la estabilidad"

Reunión del Comité de Campaña del PP de Huelva para elecciones andaluzas. - PP HUELVA

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha manifestado que su partido va a realizar "una campaña de absoluta cercanía, de pueblo a pueblo, de barrio a barrio, de calle a calle y de persona a persona" y que recorrerá los 80 municipios de la provincia de Huelva" para "trasladar a los onubenses la importancia de que está juego la estabilidad conseguida por el Gobierno de Juanma Moreno".

En una nota, González ha señalado que el 17 de mayo en la provincia de Huelva "está en juego una estabilidad que se puede perder". "Frente a un PSOE en el Gobierno de España que no son capaces de sacar ningún tipo de presupuesto y por tanto eso no hace más que crear inestabilidad y desconfianza, Andalucía es líder en creación de oportunidades de la mano de Juanma Moreno".

González, quien ha estado acompañado durante la rueda de prensa por la directora de campaña, Berta Centeno, ha subrayado que "ni Andalucía ni Huelva pueden un paso atrás". "Por eso desde el Partido Popular vamos a trasladar a los onubenses la importancia de consolidar todo lo que se ha hecho desde el Gobierno andaluz y todo lo que se ha conseguido durante las dos últimas legislaturas", ha señalado.

Durante la primera reunión del Comité de Campaña, el popular ha insistido que Andalucía representa "la cara opuesta" a lo que ocurre en el Gobierno de España. "Andalucía es estabilidad e inversiones para la provincia de Huelva. Los ciudadanos saben que quien apuesta por el Partido Popular lo hace por la buena gestión, lo hace por la eficacia y lo hace por la transparencia".

Asimismo, ha afirmado que "el PP de Huelva pone rumbo al 17M con muchísima humildad, con muchísima cercanía y con muchísimo compromiso y vamos a seguir escuchando a cada uno de los vecinos de esta provincia. Y, por supuesto, vamos a seguir defendiendo, como venimos haciendo hasta ahora, los intereses de Huelva por encima absolutamente de todo".

Asimismo, Manuel Andrés González ha manifestado que en estos ocho años se ha demostrado que "existe otra forma de gobernar con Juanma Moreno, marcada por la humildad y por la gestión que se ha realizado durante estas dos legislaturas desde el Gobierno andaluz".

Además, preguntado por la confección de las listas del PP en la provincia, ha alabado que los parlamentarios y parlamentarias del Partido Popular por Huelva a lo largo de esta legislatura "han trabajado incansablemente para defender los intereses de la provincia" y, por tanto, ha expresado su deseo de que "muchos de ellos continúen trabajando por los intereses de Huelva".

"A partir de hoy empezaremos a pensar y hablar lógicamente con la dirección regional del partido que es quien tiene finalmente la capacidad para la aprobación definitiva. Posiblemente, haya poco que hablar, pero hablar vamos a hablar, porque soy persona de dialogar y, por tanto, es lo primero que voy a hacer, llamar a la dirección regional para cambiar impresiones con ellos simplemente", ha indicado.

Además, ha indicado que van a salir a trabajar "lógicamente para repetir los resultados de hace cuatro años". "La ciudadanía en la provincia de Huelva ha visto con buenos ojos la gestión que se ha hecho de la mano de Juanma Moreno en estos cuatro a y el trabajo que se ha hecho por parte de los parlamentarios del Partido Popular de la provincia de Huelva. No hemos descansado ni un solo día. Hemos estado al pie del cañón, hemos estado visitando y conociendo la idiosincrasia y la problemática que tienen todos los municipios para presentar soluciones", ha concluido.



