PP de Huelva destaca que Andalucía "ahora cuenta el menor tiempo de espera en Dependencia de los últimos 15 años"

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha lamentado que PSOE "mienta" a los onubenses cuando "se ha reducido el tiempo de espera en Dependencia en Andalucía en más de dos años y las listas en más de 70.000 personas con respecto a 2018 con los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía".

Según ha indicado en una nota de prensa, "Andalucía tiene el tiempo de espera más bajo de los últimos 15 años". "Queda mucho por hacer, pero hay que recordar que con el PSOE se llegó a esperar tres años y medio (1.275 días). Hemos reducido el tiempo en más de dos años en Andalucía", ha subrayado.

Además, Centeno ha señalado que respecto a las listas de espera a 28 de febrero de 2026 "había 38.802 personas en lista de espera en Andalucía, un dato que contrasta con los 109.470 andaluces en lista de espera a cierre de 2018 con el gobierno del PSOE al frente de la Junta".

"Queda mucho por hacer, pero Andalucía, según el Observatorio Estatal para la dependencia, es la tercera CCAA que mejor gestiona la Dependencia y, en el caso de Huelva, hemos pasado de la mala gestión por parte de los gobiernos del PSOE en la Junta, que originó cifras récord en días de espera y personas sin atender a tener los mejores datos de los últimos 15 años", ha incidido.

Por su parte, la popular ha manifestado que "si al PSOE de Huelva tanto le preocupa la dependencia que le pida al Gobierno de Sánchez que le pague a Andalucía el 50 por ciento de la dependencia como la señora Montero acordó pagarle al País Vasco". "Para Montero los dependientes andaluces son de segunda y los vascos, de primera", ha abundado.

Asimismo, ha recordado que "los parlamentarios socialistas de Huelva votaron en contra en el Parlamento andaluz de que el Gobierno le pague el 50 por ciento de la dependencia a Andalucía sin importarles que onubenses se vieran afectados por la infrafinanciación del Gobierno central".