El PP de Huelva urge al Gobierno a "actuar" en Matalascañas ante su "crítica situación"

Miembros del PP de Huelva en su visita a la zona afectada en Matalascañas por la pasada borrasca. - PP HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha exigido al Gobierno central que "actúe ya" en Matalascañas ante la "crítica situación que amenaza a las viviendas, negocios y pone en riesgo a la propia playa".

González, quien ha visitado la zona afectada por el último temporal acompañado por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno; los diputados nacionales Bella Verano y Manuel García Félix; el senador Juan Manuel González; los parlamentarios andaluces Alejandro Romero y Juan Antonio Márquez; y la presidenta del PP de Almonte, Rocío Trigueros, ha lamentado la "situación límite" en la que se encuentra la playa de Matalascañas y ha dicho que "se trata de una responsabilidad del Gobierno central", ha indicado el PP en una nota.

"El Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero siguen sin dar solución a los vecinos de Matalascañas. No ofrece respuesta mientras el Paseo Marítimo se cae y la seguridad de las viviendas y negocios no está garantizada con las borrascas", ha manifestado.

El popular ha afirmado que Matalascañas "debería ser una prioridad" para el Gobierno, pero que, "sin embargo, la regeneración de las playas de Matalascañas lleva retraso y falta de decisiones estructurales durante muchos años, siendo las aportaciones reales de arena los años 2003 y 2014, bajo gobiernos del Partido Popular en España".

"El Gobierno de España no puede venir ahora y pretender vender que está actuando cuando llega tarde, mal y forzado por los hechos que han dejado al núcleo costero de Matalascañas al límite, porque la situación de hoy es el resultado de años de inacción por parte del Gobierno del PSOE", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que le "preocupa que no se hable de alternativas técnicas" a la solución estructural que se plantea desde el Gobierno, "siendo esta el retranqueo del Paseo Marítimo", lo que "implicaría un nuevo escenario" de la costa de Matalascañas.

Por último, el presidente de los populares ha insistido que desde el Partido Popular "no van a parar de exigir" al Gobierno de España "que actúe con responsabilidad". En este sentido, ha informado de que su formación ha presentado preguntas en el Congreso para la regeneración de la playa "porque al final son los propios propietarios de viviendas, los empresarios, los trabajadores y los usuarios de la playa de Matalascañas quienes están sufriendo las consecuencias del desinterés del Gobierno del PSOE por esta provincia", ha concluido.