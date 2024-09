El PP insiste en que el Gobierno portugués "sí que ha mostrado interés" en la conexión Sevilla-Huelva-Faro

HUELVA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Bella Verano ha asegurado este jueves que el Gobierno portugués "sí tiene interés" en la construcción del Ave Sevilla-Huelva-Faro y que fue "el primer ministro portugués el que se lo comunicó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez". Unas declaraciones que realiza después de que el ministro Óscar Puente manifestara este miércoles, durante la Sesión de Control en el Congreso, que "el primero que no tiene gran interés en la conexión por alta velocidad con Huelva es Portugal", ya que "tiene otras prioridades".

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, y recogida por Europa Press, la diputada, que preguntó este miércoles al ministro sobre los planes del Gobierno con la conexión entre Andalucía y el Algarve por alta velocidad, ha señalado que "el primer ministro portugués le dijo al señor Sánchez que para él sería un sueño poder conectar estas tres grandes ciudades a través de alta velocidad", pero "el señor Sánchez por segunda vez, ya que se lo volvió a pedir en una segunda cumbre hispanolusa, no volvió a contestar".

"Entonces no es cierto que el gobierno portugués no haya tenido intención, todo lo contrario. Es verdad que ha hablado de otras conexiones con el resto de España, que también son muy importantes, pero lo cierto es que en las cumbres hispanolusas una de las que ha pedido hasta ahora, ya no sé si en la próxima cambiará, ha sido esa conexión entre Sevilla, Huelva y Faro", ha indicado.

Preguntada por si las declaraciones del ministro se deben al "enfrentamiento" entre los gobiernos de ambos países, la diputada ha negado esta circunstancias y ha ratificado las palabras que pronunció en el Congreso en las que acusó al ejecutivo de "castigar a los andaluces y a los onubenses", porque "este mismo verano nos ha caído un jarro de agua fría con la retirada de la Declaración de Interés General para el aeropuerto Cristóbal Colón".

"Este verano varias entidades, bastantes grandes, anunciaron una ampliación de capital para la construcción de esta infraestructura. Pero conocedores, con un mes de antelación de ese anuncio, el Gobierno de España, un día antes de dicha firma, porque además el aeropuerto se va a pagar con capital privado, la representante del Gobierno en Huelva anuncia la retirada de la Declaración de Interés General", ha enfatizado.

A ello, Verano ha sumado que este verano "ha sido un desastre en cuanto a los trenes, ya que todos los meses hemos tenido grandes averías, problemas y retrasos", además de que "la arteria principal de la provincia, la A-49, está completamente destrozada, parcheada muy poco y mal, y con la cantidad de turismo que llega en verano, que han tenido que soportar cómo estaban esas carreteras".