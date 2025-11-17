El PP lleva mociones a los ayuntamientos de Huelva contra la tasa de basuras del Gobierno que "afecta a las familias"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto a otros representantes de los populares de la provincia. - PP DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha anunciado una campaña contra la tasa de basura "impuesta" por el Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, es un "nuevo ataque a los bolsillos de las familias, a los bolsillos de los autónomos y de los pequeños comerciantes".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha explicado que la tasa a la basura es una "decisión exclusiva" de Pedro Sánchez y "no una exigencia de la Unión Europea como pretende hacer ver el gobierno del PSOE" a los ciudadanos, ya que "Europa no obliga a España a cobrar esta tasa".

"El PSOE pretende vincular la imposición a la Unión Europea, siendo mentira que nos estén obligando, la realidad es que se trata de una decisión del Gobierno central y que afecta a todos los ciudadanos que ya sufren de otras subidas impositivas debido a la gestión económica del Gobierno del PSOE", ha criticado.

Por ello, el PP ya ha anunciado que van "dar la batalla" con la nueva tasa de basuras que van a tener que pagar los ciudadanos en el recibo periódico del agua y en la contribución anual lo que supone "una nueva carga para los ciudadanos independientemente de su nivel de renta o donde vivan".

En este sentido, ha manifestado que desde el PP se va a presentar mociones en todos los ayuntamientos reclamando "la eliminación del tasazo de la basura de Sánchez cuyo único objetivo es su afán recaudatorio, además de invadir la autonomía local".

"Desde la llegada de Pedro Sánchez la presión fiscal en nuestro país ha ido subiendo. Se ha aumentado el IRPF, el impuesto de la renta; ha subido el impuesto de hidrocarburo, ha subido el impuesto de patrimonio o el impuesto de sociedades. Ahora con este impuesto a la basura sigue castigando al bolsillo de todos los ciudadanos y de todas las familias de nuestra provincia", ha finalizado.