El PP mantiene una reunión con COAG para abordar la problemática de los viñedos del Condado de Huelva

Dirigentes del PP onubense en su renión con COAG Huelva. - PP HUELVA

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la secretaria general de los populares onubenses, Berta Centeno, han mantenido una reunión con la Organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) para abordar las preocupaciones de los viticultores onubenses afectados, especialmente, por el mildiu.

Según ha indicado la formación en una nota, el encuentro contó con la presencia del secretario provincial de COAG en Huelva, Enrique Acción, que ha trasladado las "dificultades a las que se están enfrentando" los viticultores onubenses debido a la plaga del mildiu, que ha "golpeado con fuerza a la provincia de Huelva".

Ante este contexto, González ha trasladado el "compromiso tanto del Gobierno Andaluz como de la Diputación de Huelva" con la agricultura de la provincia para "atenuar, en la medida de lo posible, las pérdidas de los agricultores y proteger el futuro de un sector clave para la economía de la provincia".

Entre las medidas, en el plano económico, el dirigente popular ha destacado que "alrededor de 2.000 hectáreas de viñedo se beneficiarán de las ayudas del Gobierno andaluz que superan el millón de euros", así como el "apoyo" de la Diputación Provincial de Huelva, "que ha sellado recientemente un acuerdo con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas 'Condado de Huelva', destinando 50.000 euros a una subvención directa".

Asimismo, ambas partes se han comprometido en seguir trabajando de forma "coordinada" para "garantizar un futuro" para los viñedos del Condado que "no son únicamente motor de desarrollo económico en la zona, sino que representan una seña de identidad cultural en la comarca".