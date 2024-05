Presidente de la Matriz asegura que "hay elementos" que apuntan a que la de este año será "una gran romería"

HUELVA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), Santigo Padilla, ha señalado que "hay elementos" que apuntan a que la de este año será "una gran Romería", toda vez que ha indicado que "solo se han realizado unos ajustes", y se quiere es "consolidar" los cambios en el camino de las hermandades de Sevilla, además de que después de la romería se analizarán "las cuestiones inesperadas" surgidas durante los últimos meses".

En declaraciones a Europa Press, Padilla ha señalado que siempre se espera "que la romería próxima sea mejor que la anterior" y en esta ocasión "hay elementos para pensar que pueda ser así", ya que el año pasado "teníamos la interferencia de un proceso electoral en la propia Hermandad Matriz, lo que dificultó un poco el desarrollo de la romería, y este año pues no lo tenemos".

"Tenemos la voluntad y la determinación de nuestros hermanos y del pueblo de Almonte de que vivamos una gran romería de principio a fin. Y, en este sentido, pues yo creo que ese es un punto de partida fenomenal para abordarla", ha remarcado.

Así, el presidente de la Matriz ha manifestado que la Romería de este año no presenta "grandes novedades", pero sí "pequeños ajustes" como en el Rosario en el que participan todas las hermandades, en la que se han realizado "pequeñas modificaciones de organización, que lo que pretenden es que sea más dinámico y que pueda ser más ágil para las hermandades y las personas que participan en él".

No obstante, ha señalado que "sí queremos consolidar" las medidas que ya se tomaron en la romería del año pasado, relativas al camino de las hermandades de Sevilla, con el desvío de la atracción mecánica de La Raya, con objeto de que este punto "no se convierta en un embotellamiento infinito y que pueda ser lo que tiene que ser, una oportunidad para disfrutar también del entorno natural maravilloso que tenemos el privilegio de poder disfrutar cuando peregrinamos al Rocío".

Asimismo, ha aplaudido el anuncio realizado por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, para que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) tenga unas instalaciones permanentes, ya que muestra "la voluntad que ha existido siempre por parte de la Junta de arrimar el hombro y de ayudar", ya que el Rocío "sería imposible hacerlo en estos momentos sin el plan Romero, que está celebrando su cuarenta aniversario, en el que participan todas las Administraciones de una forma ejemplar, la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y algunas diputaciones, los ayuntamientos por donde pasan las hermandades".

"Es una magnífica noticia porque es verdad que en ese crecimiento del Rocío a lo largo del año estamos viviendo otras fechas en las que se producen puntas de actividad, por lo que está bien que El Rocío tenga una infraestructura permanente que pueda atender no solo los días de la romería, sino también en otros momentos del año en los que se producen también crecimiento de la población, como es el caso de Matalascañas en verano".

TASAS Y NUEVAS NORMAS

Asimismo, en cuanto a las cuestiones de las tasas surgidas en los últimos meses, Padilla ha recordado que estas cuestiones son de competencia municipal, pero "afecta a las hermandades y estas, como siempre han hecho cuando surgen estas cuestiones, y no deja de ser un problema, acuden a la Matriz", y "desde aquí siempre se ha intentado racionalizar este tipo de medidas, que no es la primera vez que la ha propuesto un ayuntamiento".

"Cuando pase la romería intentaremos ver si se le puede dar a esto un sentido distinto, y la hermandad siempre va a buscar lo mejor para el Rocío, para la aceleración de la Romería, para sus hermandades y para el pueblo de Almonte. Hay que conjugar todas esas incógnitas o cuestiones inesperadas a lo largo de los últimos meses", ha comentado.

Al respecto, ha indicado que el Rocío "cada vez plantea más problemas de espacio y de tiempo" porque "el espacio y el tiempo es el mismo", y afortunadamente es una devoción que no ha dejado de crecer". Por ello, ha avanzado que está abierto un proceso de "reformulación de las normas de ordenación y admisión de nuevas hermandades filiales", que van a entrar en vigor previsiblemente el 29 de junio.

Al respecto, ha explicado que se va a crear "una categoría nueva que no existía", que son 'hermandades agregadas a la Matriz', es decir, "van a seguir existiendo las filiales, pero en esta segunda categoría en la que van a estar son hermandades que están andando el camino para ser filiales y otras que no van a llegar a serlo, o bien porque existen otras filiales fuera de Andalucía, en su diócesis, o bien porque no tienen capacidad para arrastrar a muchos hermanos".

De este modo, Padilla ha subrayado que lo que se pretende con estas normas es que estas hermandades "tengan más derechos de los que tienen ahora mismo" y para que "no vean frustrada totalmente su deseo de ser filiales de la Matriz", y "puedan participar más de los actos que se organizan en la aldea del Rocío".

"Se trata de racionalizar un poco más, teniendo en cuenta el momento que está viviendo la devoción rociera, teniendo en cuenta la situación que vivimos en la Romería, con algunos cuellos de botella importantes, pues intentar dar una solución y no frenar el crecimiento de la devoción rociera", ha señalado.

Por otra parte, el presidente de la Matriz se ha referido al próximo viaje a Roma a finales del próximo mes de agosto --del 29 de agosto al 1 de septiembre--, con motivo del XXX aniversario de la visita al Rocío de S.S. San Juan Pablo II, celebrado recientemente y razón por la que se celebrarán distintos actos en Roma.

Así, ha señalado que "aún no estás cerrados" los actos por este viaje, pero ha recordado que el 1 de mayo tuvo "la suerte, la oportunidad de saludar al Santo Padre", y recibir "su bendición extensiva a todos los rocieros que hagan la Romería este año".

"Efectivamente, vamos a ir a finales de agosto y estamos organizando distintos actos que ahora mismo no puedo detallar y esperamos tener la mejor ocasión de poder saludar en algún momento al Santo Padre", ha concluido.