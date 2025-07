Prisión provisional para un hombre detenido en Cartaya (Huelva) acusado de agresión sexual

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre detenido por la Guardia Civil en la localidad onubense de Cartaya acusado de una agresión sexual cometida el pasado 13 de julio en el municipio, según ha confirmado a Europa Press el Instituto Armado.

Tras el suceso, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha trasladado su solidaridad y la del Consistorio a los familiares de la víctima a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press.

"Hoy nos embarga una terrible noticia que nos afecta a todos. Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar cómo me siento, y mucho más para imaginar el inmenso dolor que deben estar atravesando los familiares de nuestro vecino", ha manifestado el primer edil.

Al respecto, Barroso ha continuado alegando que "el revuelo en nuestro pueblo es comprensible", ya que "estas cosas no deberían suceder". "No debería existir siquiera un nombre para actos tan deleznables. Abusar de una persona de esa manera no tiene justificación posible", ha proseguido..

"Quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad a nuestro vecino y a su familia. Que sepan que no están solos. Y que la justicia actúe con firmeza. Que quienes cometieron semejante aberración respondan ante la ley y cumplan con la condena que les corresponda", ha concluido.