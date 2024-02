El profesor que pidió ayuda para volver de Bali tras sufrir un accidente de tráfico ya se encuentra en España

FUENTEHERIDOS (HUELVA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El joven profesor Jaime Cuesta, oriundo de Valencina de la Concepción (Sevilla) y cuya familia reside en Fuenteheridos (Huelva) que pidió ayuda económica para pagar la gran factura acumulada de 20.000 euros en un hospital del país indonesio y poder salir de allí llegó a España este domingo por la noche.

Así lo ha indicado a Europa Press su padre, Joaquín Cuesta, que ha señalado que ahora continuará en Sevilla los tratamientos necesarios para su recuperación, precisando que este mismo lunes ha ido al hopital para tratar de conseguir las citas con los diferentes especialistas que va a necesitar.

Asimismo, ha explicado que está un poco "desubicado" ahora mismo y algo "bajo de ánimos", toda vez que ha apuntado que va a necesitar nuevas operaciones porque tiene numerosos problemas de salud derivados del accidente, la mayoría relacionados con la boca y la cabeza.

De otro lado, ha querido agradecer la ayuda del Consulado de España que "se ha portado muy bien" y al consul, que "ha facilitado mucho las cosas" en cuanto a la "presión" para que el joven haya podido volver finalmente a España.

El profesor inició hace unos días un crowdfunding para conseguir el dinero que necesita para pagar las facturas hospitalarias en Bali (Indonesia), donde permanecía ingresado tras sufrir un accidente de moto por el que tuvieron que realizarle cuatro operaciones por daños en el maxilar, nariz, oído derecho, así como presentaba "múltiples heridas en la cara" y poder así volver a España para seguir el tratamiento.

Según relató Jaime Cuesta en la plataforma GoFundMe y confirmó su familia a Europa Press, el profesor se encontraba trabajando desde enero en un colegio internacional privado con un contrato por cuatro meses "en el que se especifica que se le facilitaría una Social Worker Visa", la cual hubiera permitido que estuviera asegurado pero que, "sin embargo el colegio le ha mantenido en situación ilegal, con una visa de turista, incumpliendo lo acordado".

Así las cosas, su padre lamentó ha que el colegio "se había lavado las manos" con la situación de su hijo, al tiempo que agradeció la ayuda que estaba prestando la ciudadanía que se estaba "volcando" con Jaime, que necesitaba recaudar 20.000 euros para pagar los gastos médicos.

En este sentido, su padre explicó que allí la sanidad es privada y que desde que Jaime se encontraba ingresado habían adelantado varios pagos "importantes" de "miles de euros", así como que la situación estaba siendo "muy dificultosa" porque quedaba una factura alta por pagar y que lo "único" que querían era "sacarlo del hospital y que pudiera volver a España", donde necesitará nuevas cirugías.

El mismo afectado explicó en su relato que la factura médica "no deja de aumentar" y que en el hospital en el que estaba ingresado "se negaban" a darle comida o tratamiento "si no les llegaba dinero" y que tuvo que "esperar casi dos días para ser operado por el mismo motivo". "No explican facturas o cogen el teléfono a mis familiares siquiera. Estoy solo en este país y no tengo más medios que pedir ayuda", concluía su redacción.