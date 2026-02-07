El Programa Municipal de Salud y Autocuidado del Ayuntamiento de Huelva cumple 30 años

Participantes del Programa Municipal de Salud y Autocuidado. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha visitado esta semana el Programa Municipal de Salud y Autocuidado, una iniciativa que cumple 30 años el próximo mes de junio y que se ha consolidado como uno de los programas más veteranos y valorados en materia de promoción de la salud y el envejecimiento activo y prevención de la dependencia.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, de esta forma, la alcaldesa ha destacado que "estamos ante uno de los programas más veteranos y queridos del Ayuntamiento de Huelva, que cumple 30 años cuidando la salud, fomentando el envejecimiento activo y mejorando la calidad de vida de cientos de personas".

En este sentido ha destacado que "se trata de un programa serio y riguroso, ya que todos los participantes deben contar con prescripción o informe médico y se realiza un control mensual de la tensión arterial y del peso".

Asimismo, Miranda ha destacado además el valor personal que tiene esta iniciativa, un programa que se puso en marcha desde la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores "cuando yo era la responsable del área, y comprobar hoy que sigue creciendo y dando respuesta a las necesidades de nuestros mayores es una enorme satisfacción".

Por su parte, la concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha valorado el trabajo de los técnicos municipales y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con "programas que promueven hábitos de vida saludables, previenen situaciones de dependencia y refuerzan la autonomía personal".

Al hilo, el programa cuenta actualmente con 217 participantes activos, que tienen una media de edad de 70 años, siendo el 90 por ciento mujeres, con una lista de espera activa debido a la alta demanda de plazas. Se trata de un programa totalmente gratuito, impulsado desde la Concejalía de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva.

En concreto, se desarrolla de lunes a viernes en horario de mañana, con un total de cinco grupos activos, principalmente en el Centro Municipal de Marismas del Odiel, salvo las sesiones de los miércoles en el Polideportivo Municipal Diego Lobato.

Según el Ayuntamiento, los participantes asisten a tres sesiones semanales, estructuradas como un programa multicomponente de ejercicio físico, que incluye sesiones de fuerza, orientadas al mantenimiento de la masa muscular y la autonomía funcional; sesiones cardiorrespiratorias, destinadas a mejorar la resistencia y la salud cardiovascular; y sesiones de movilidad articular y flexibilidad, enfocadas a la prevención de lesiones y al bienestar general.

La visita ha servido para confirmar el compromiso de la Administración de Huelva con la promoción de la salud, la prevención y el fomento de un envejecimiento activo y saludable.