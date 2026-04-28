Promueven la investigación del patrimonio histórico sumergido de los lugares colombinos de Huelva y del Golfo de Cádiz

Jornadas de investigación del patrimonio histórico marítimo. - UHU

AYAMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Ayamonte y los Lugares Colombinos de Huelva han acogido en el mes de abril unas jornadas de investigación organizadas por la Universidad de Huelva (UHU) y el Ayuntamiento de Ayamonte con la colaboración del Área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Huelva, donde se han puesto las bases para "recuperar el rico patrimonio histórico sumergido" en el Golfo de Cádiz desde el Algarve hasta Gibraltar, con especial atención al área fronteriza hispano-portuguesa y los Lugares Colombinos.

Según ha indicadl la Onubense en una nota, el mencionado evento científico, coordinado por David González Cruz, catedrático de Historia Moderna de la UHU, y por la doctora María Antonia Moreno Flores, ha tenido un carácter internacional en el que han participado investigadores del Centro Nacional de Arqueología Náutica y Subacuática de Portugal, del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, de la Diputación de Huelva, de la Universidade Nova de Lisboa y de la Universidad de Huelva.

Durante el desarrollo de las jornadas se ha realizado un trabajo de reconocimiento de los ríos Guadiana y Tinto con el fin de valorar las posibilidades futuras de hallar embarcaciones que hayan naufragado tras el tránsito por las rutas atlánticas a lo largo de los siglos, desde la Antigüedad, pasando por la época del descubrimiento de América, hasta el siglo XX.

En esencia, la Universidad de Huelva ha subrayado que se ha tratado de poner las bases para "recuperar el rico patrimonio histórico sumergido en el golfo de Cádiz desde el Algarve hasta Gibraltar", con especial atención al área fronteriza hispano-portuguesa y los Lugares Colombinos.

El director del centro arqueológico portugués, José Antonio Bettencourt, se ha pronunciado a favor de elaborar un proyecto de investigación conjunto entre las instituciones andaluzas y lusitanas que contraste la documentación histórica existente con la metodología arqueológica de geolocalización de pecios en el entorno marítimo con una vocación interdisciplinar.

En este sentido, se han explorado líneas de colaboración y sinergias entre la entidad portuguesa y el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía dirigido por la doctora Milagros Alzaga García con la colaboración de la directora del Área del Investigación del citado centro, Mili Jiménez Melero.

Por su parte, durante la recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Ayamonte, los miembros del Equipo de Gobierno consideraron que esta iniciativa "podrá enriquecer el patrimonio histórico, museográfico y turístico" de la Eurociudad del Guadiana que integran los municipios de Ayamonte, Vila Real de Santo António y Castro Marim.

Igualmente, se manifestaron proclives a prestar la colaboración necesaria por tratarse de un proyecto que estimaban que será "un instrumento de desarrollo local y de impulso de las relaciones transfronterizas".

Estas jornadas de investigación se han organizado en el marco del Programa Interreg- Área Atlántica, de la Unión Europea, denominado 'Agree. Routes of Great Atlantic Expeditions' (Rutas y Grandes Expediciones Atlánticas), liderado por la Diputación Provincial de Huelva y coordinado por la doctora Esther García Vidal, con la contribución científica del equipo de investigación de la Universidad de Huelva.