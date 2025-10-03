Propietarios de Matalascañas (Huelva) estudian erigirse en una ELA

ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietario de Matalascañas (Almonte, Huelva) ha iniciado las acciones para estudiar la forma en que el núcleo costeo se puede erigir en una Entidad Autónoma Local (ELA), ello después de criticar las políticas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte, toda vez que han anunciado medidas legales por la Zona Azul.

Así lo ha avanzado la propia entidad en una nota de prensa, en la que critican que el alcalde de Almonte, Francisco Bella, "ha impuesto su mayoría absoluta" para implantar la zona azul en el núcleo costero, "despreciando con su prepotencia, negociar con los agentes sociales".

Así, la asociación ha rechazado "de forma unánime" la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Almonte de la concesión del servicio de Zona Azul en toda la Urbanización, a favor de la empresa Dornier por 30 años. "Se trata de una decisión tomada sin aprobar primero la ordenanza municipal, lo que vulnera el procedimiento legal y carece de justificación técnica y social", han aseverado.

Por ello, la Asociación de Propietarios está estudiando llevar el caso a los tribunales, ya que, han asegurado, que "no vamos a permitir que el alcalde desprecie, día sí y día no a todos los agentes "No queremos que las calles de Matalascañas no sean de todos los que viviremos allí los próximos 30 años", han añadido

Además, tras acciones como esta, la entidad también está estudiando la forma en la que el núcleo pueda erigirse como una Entidad Local Autónoma. "Esta Asociación le va a dar la razón al señor Bella, por eso está estudiando la forma de que Matalascañas sea una ELA, ya que creemos que estará encantado de desprenderse de ella".

Para ello, van a realizar un "estudio riguroso", mediante los asesores jurídicos, y cuando esté el informe completo han asegurado que actuarán. "Esperemos que tengamos el apoyo del equipo de Gobierno para quitarle de encima la gran deuda de los que dañamos las arcas de Almonte", han concluido.