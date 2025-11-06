Protectora de Punta Umbría (Huelva) pide ayuda "desesperada" ante 10.000 euros de deuda para seguir salvando animales

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Animales 'Puntanimals' de Punta Umbría (Huelva) --una de las mayores de la provincia-- ha pedido a la ciudadanía ayuda "desesperada" ante una deuda acumulada de 10.000 euros en clínicas veterinarias a la que no pueden hacer frente, ya que cuentan con más de 160 animales, "una gran parte de ellos enfermos", y con entradas constantes de perros abandonados.

Según ha indicado a Europa Press la presidenta de la asociación, Mari Carmen Mayol, ya contaban con una deuda de más de 6.000 euros por los diferentes problemas, sobre todo de los perros, ya que "no se trata solo de tratamientos por enfermedades, también hay que chiparlos, cuidarlos, darles de comer, y hay animales que ni siquiera se pueden tener en el refugio, algunos por tamaño, y otros porque presentan problemas de comportamiento y hay que meterlos en residencias que se encargan de ayudarlos, y eso también es un dinero al mes".

Además, continúan con los trabajos para finalizar el nuevo refugio en el municipio, que desde marzo cuenta con licencia para la actividad, y que "se lleva una gran cantidad de dinero, porque lo queremos adecentar para que los animales puedan estar en condiciones". Su nuevo refugio tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados y dispone de corrales para que los animales "puedan correr, desestresarse y disfrutar con seguridad". Un lugar "digno" y que "respeta todos los requisitos legales", dentro de un área vallada perimetralmente.

La "puntilla", según cuentan, ha sido la de una persona que les pidió ayuda tras haber atropellado un perro y les pidió que colaboraran con el coste veterinario "y que él podría poner poco más de mil euros". "Le dijimos que no podíamos hacernos cargo de todo porque tenemos muchos animales, pero que algo ayudaríamos, pero dejó al perro en el veterinario y, después de mucho hablar con él, se ha desentendido completamente". La perra "lleva tres operaciones y aún le faltan dos más y ya vamos con ella con un gasto de 4.000 euros, y este hombre ha mirado a otro lado". "Todo esto nos ha llevado a una deuda de 10.000 euros".

Con este gasto extra con el que no contaban, y teniendo que hacerse cargo finalmente de la perra, Puntanimals ha sumado una cifra de deuda de 10.000 euros y solicitan ayuda para poder salir de bache. "Sino, con todo el dolor de nuestro corazón tendremos que cerrar las puertas a la entrada de nuevos animales abandonados, no nos queda otra, y eso supone no poder salvar nuevas vidas".

Desde la asociación señalan que son "muchísimos" los gastos que tienen a diario. "Más de 160 peludos que alimentar, vacunar, castrar, poner chip, pasaporte, hacer analíticas y eso, en el mejor de los casos. En el peor, hablamos de ingresos hospitalarios, operaciones complejas y tratamientos carísimos", han lamentado a través de sus redes sociales, donde han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que colabore a través de Bizum (Código de donaciones): 07483, PayPal: puntanimals@hotmail.com, transferencia (Caja Rural): ES06 3187 0005 5332 7604 4215 o haciéndose Teaming por un euro al mes en https://www.teaming.net/gastosveterinariospuntanimals.

"Os necesitamos ahora más que nunca. Sabemos que sois una comunidad enorme, con 30.000 seguidores en Facebook y casi 14.000 en Instagram. Si tan solo la mitad de vosotros donara un euro, saldaríamos la deuda completa y podríamos seguir luchando", remarca la asociación en sus redes sociales.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)