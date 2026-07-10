La provincia de Huelva promociona su oferta de golf en Escocia ante una veintena de touroperadores

Nuevo evento de Golf Huelva la Luz International Event que se ha celebrado en esta ocasión en Carnoustie Golf Links, en Escocia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de promocionar la oferta de golf de la provincia de Huelva, representantes de la Agencia Destino Huelva en colaboración con la Asociación de Campos de Golf de Huelva han participado estos días en una nueva edición de Golf Huelva la Luz International Event que se ha celebrado en esta ocasión en Carnoustie Golf Links, en Escocia, uno de los campos más emblemáticos del Circuito Europeo y que ha contado también con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Londres.

Según informa la Diputación en nota de prensa, en total han participado una veintena de touroperadores, los que mejor venden el Destino Huelva, procedentes de ocho nacionalidades diferentes --Inglaterra, Irlanda, Holanda, Suiza, Canadá, Suecia, Francia y Dinamarca-- y diez representantes del sector de golf onubense. Esta acción, que arrancó su primera edición en el año 2011, supone el principal encuentro profesional entre los touroperadores y la oferta de campos de golf y el Destino Huelva para fortalecer lazos de unión y comercialización.

Se trata de una iniciativa que viene dando "importantísimos resultados" hacia el Destino Huelva, que recibe a miles de jugadores de distintas nacionalidades, y que encuentran en el destino un "marco excepcional" que les hace repetir asiduamente, confirmándose como "el principal producto desestacionalizador y que atrae a mayor turismo internacional".

La provincia de Huelva ofrece un "producto inmejorable" que complementa "perfectamente" el segmento golf con otros productos de excelencia --gastronomía, naturaleza, playas y otros atractivos--, que acompañados por una climatología excepcional durante la mayor parte del año, coloca a la provincia onubense como un destino de primer orden para el golfista internacional, frente a otros destinos de golf competidores y cercanos.

Esta acción, enmarcada en el plan de promoción y comercializacion, diseñado y aprobado conjuntamente con la Agencia Destino Huelva y la Asociación de Campos de Golf de Huelva, conforma junto con el Circuito Nacional de Golf Huelva la Luz, que se desarrolla con la realización de diez pruebas en campos de España, Portugal y Francia, la presencia en encuentros profesionales, como la 'Iagto European Convention' (IEC), celebrado el pasado mes de mayo en Málaga, y otras acciones de promoción y colaboración.

Además, se incluye en un plan de promoción para hacer llegar la oferta de golf de Huelva a miles de usuarios y profesionales del sector con una "importantísima repercusión directa e indirecta sobre el destino". El segmento del golf genera más de 26 millones de euros de facturación directa al año en la provincia y sostiene alrededor de 1.250 puestos de trabajo, lo que demuestra el peso que ha alcanzado este sector dentro de la economía turística.

Según los datos del cierre del ejercicio 2025, los campos de golf de la provincia registraron 221.022 green fees, lo que se tradujo en 726.372 pernoctaciones asociadas al turismo de golf, una cifra que representa casi el 24 % del total de las pernoctaciones turísticas registradas en el destino.