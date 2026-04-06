PSOE advierte que la Junta "quiere privatizar" el servicio de ambulancias en Huelva y "deja fuera" al consorcio onubense

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, hablando con vecinos a las puertas del centro de salud de San Bartolomé de la Torre. - PSOE DE HUELVA

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Huelva ha advertido este lunes de que la Junta quiere "privatizar" el transporte sanitario en la provincia, ya que ha adjudicado el servicio a "un fondo de inversión" y "ha dejado fuera" al consorcio onubense, conformado por cinco empresas y más de 350 familias que "llevaban 30 trabajando en este sector".

En rueda de prensa, y a las puertas del centro de salud de San Bartolomé de la Torre, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha calificado este "paso" como "un nuevo saqueo de la sanidad pública", ya que supone, a su juicio, "la nueva privatización que va a sufrir el servicio de ambulancia".

Al respecto, la socialista ha señalado que la Junta de Andalucía ha adjudicado el transporte sanitario en la provincia a la empresa Grupo SSG, "controlada por un fondo de inversión", por lo que "ha dejado fuera" al consorcio onubense que había participado en la licitación.

Por tanto, según ha aseverado Limón, "más de 350 familias de la provincia de Huelva, que llevan más de 30 años trabajando a través del consorcio técnico de transporte quedan fuera en el último concurso". "Estas familias a día de hoy se encuentran en un momento de incertidumbre, puesto que no saben qué va a pasar con ellos porque se ha amañado el contrato por parte de la Junta de Andalucía con un criterio económico que hace que las pequeñas y las medianas empresas queden fuera del mismo", ha criticado.

En este sentido, la socialista ha asegurado que desde el PSOE de Huelva van a trabajar de la mano con los técnicos sanitarios y con los vecinos para que "esto no se produzca" y no los municipios "no vean mermados sus recursos y necesidades".

"Con este nuevo contrato no solamente quedan encima de la mesa el servicio de las 350 familias, sino también cinco empresas que estaban constituidas a través del consorcio quedan fuera por este criterio económico que se ha incluido del 25%. Un criterio económico que no se ajusta a la realidad y que no se ajusta al volumen de negocio propio que tiene este servicio", ha abundado.

Por ello, Limón ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dé explicaciones sobre "si también habrá que pagar por el servicio de ambulancia". "Esto lo venimos denunciando desde hace unos meses y hemos dicho que el servicio de ambulancia en San Bartolomé de la Torre en Villanueva de los Castillejos, Villablanca o Trigueros no se pueden convertir en un servicio de taxi".

De este modo, la socialista se ha preguntado que "en el caso de que un vecino de estos municipios sufriera un ictus o un infarto, si tiene que esperar a que venga una ambulancia de Gibraleón".

"Juanma Moreno está jugando con nuestra salud y jugando con el bolsillo de las personas. Por ello, el próximo 17 de mayo tenemos una cita clave y tenemos que decidir si queremos salud pública, si queremos sanidad pública o si queremos a Moreno", ha concluido.