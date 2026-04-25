PSOE-A afea a la Junta la falta de recursos para alumnos con necesidades especiales y reclama una educación "inclusiva"

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento de Andalucía, María Márquez, en la manifestación de padres de niños con necesidades esspeciales en Huelva. - PSOE-A

HUELVA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado este sábado la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y ha reclamado una educación "inclusiva" en Andalucía, tras la manifestación convocada en Huelva por familias afectadas.

En declaraciones a los medios, Márquez ha señalado que "los padres y las madres de los niños con necesidades educativas especiales han dicho basta ya, que es injusto y que no hay derecho a que no tengan la asistencia, el acompañamiento y los derechos que merecen", subrayando que "la educación tiene que ser inclusiva", un concepto que, según ha afirmado, "es el apellido que le falta a nuestra educación".

Asimismo, Márquez ha expuesto que hace un año los socialistas registraron una ley en el Parlamento de Andalucía, "acompañados de toda la comunidad educativa", con el objetivo de garantizar este derecho, y ha criticado que el Partido Popular votara en contra.

En este sentido, la dirigente socialista ha cuestionado "cómo es posible" que las familias tengan que asumir de su bolsillo el coste de servicios como psicólogos o logopedas para que sus hijos "puedan tener una oportunidad y desarrollarse con igualdad", insistiendo en que "no hay derecho a que esto pase".

Finalmente, Márquez ha apelado a la participación de la ciudadanía en la jornada del 17 de mayo, destacando que "es fundamental para defender los servicios públicos y una educación pública de calidad e inclusiva".