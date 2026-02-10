El PSOE afirma que el presupuesto municipal de Huelva es "ilegal" al "no contar con el informe obligatorio de Hacienda"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Huelva y secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado este martes la aprobación del presupuesto municipal de 2026 "sin contar con el informe previo, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda", un requisito legal que "el equipo de Gobierno del Partido Popular ha decidido ignorar", ha manifestado el portavoz socialista y secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo.

Baluffo ha señalado que "no se trata de una interpretación política ni de una opinión del PSOE", sino de una "obligación legal" recogida en el artículo 26.j) del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, que establece que "el presupuesto municipal debe remitirse antes de su aprobación definitiva a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda para la emisión de un informe previo, preceptivo y vinculante", ha indicado en una nota.

Esta exigencia legal, ha añadido, "queda además expresamente reflejada en el documento de aprobación inicial del presupuesto, firmado por el secretario del Ayuntamiento". "Pese a ello, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha seguido adelante y ha aprobado definitivamente las cuentas sin disponer de ese informe obligatorio", ha añadido.

Desde el PSOE se ha advertido de que el documento "más importante" del Ayuntamiento, "ha sido aprobado por el Partido Popular sin todas las garantías legales". De este modo, Baluffo ha subrayado que la alcaldesa "ha sacado adelante el presupuesto en solitario, al margen de la ley y de la voluntad mayoritaria del Pleno". En este sentido, el portavoz ha recordado que en el pleno del pasado mes de septiembre "toda la oposición respaldó una bajada generalizada de impuestos y tasas municipales, que obligaba a revertir la subida del IBI y a reducir la presión fiscal".

Sin embargo, ha lamentado que el PP "ha hecho justo lo contrario, aprobando unas cuentas que consolidan la subida de todos los impuestos municipales hasta situar la presión fiscal en el nivel más alto que ha tenido nunca la ciudad". Por ello, el portavoz socialista ha afirmado que el presupuesto es "ilegal" y que "debería haberse retirado, al no cumplir ni el mandato del Pleno ni la exigencia legal del informe del Ministerio de Hacienda".

Baluffo ha expuesto que "a esta situación se ha sumado la inclusión en el presupuesto de 11,6 millones de euros" en lo que ha calificado como "partidas fantasma, créditos vinculados a ingresos futuros de tasas e impuestos asociados a la construcción que, a la vista de la experiencia de los dos últimos años, no se van a ingresar".

"De esos ingresos irreales dependen actuaciones como el nuevo albergue municipal, los cursos de formación para el empleo, la piscina del Parque Moret, la remodelación de la plaza Quintero Báez, parte del plan de asfaltado, las ayudas al alquiler y numerosas obras en barrios como La Orden, Isla Chica, Huerta Mena o Las Colonias", ha dicho antes de añadir que "estas promesas vuelven a ponerse sobre el papel sin respaldo presupuestario real, generando frustración y desconfianza entre los vecinos".

Además, ha criticado que el presupuesto "vuelva a dejar fuera la dotación necesaria para licitar el nuevo contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes, pese a que la alcaldesa lleva dos años anunciándolo como el mayor contrato de limpieza de la historia". Baluffo ha advertido de que "no existe asignación presupuestaria para ese contrato y que, por tanto, Huelva seguirá en 2026 con un contrato caducado desde 2014, firmado por el propio Partido Popular, desfasado e insuficiente para garantizar la limpieza que necesitan los barrios".

"1,2 MILLONES EN FACTURAS IRREGULARES"

Durante la comparecencia, el portavoz socialista también ha puesto el foco en "los 41 reparos de la Intervención municipal registrados en el mes de diciembre a más de 120 facturas por un importe de casi 1,2 millones de euros en facturas irregulares". "Un solo mes no puede considerarse una excepción puntual, sino una forma habitual de gestionar"., ha afirmado.

Baluffo ha explicado que los informes de Intervención "son claros y reiterativos", y "apuntan a incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público con facturas sin contratos, fraccionamiento ilegal de contratos para evitar concursos públicos, facturas que superan el importe del contrato aprobado y servicios que se justifican después de haberse prestado".

"Especialmente grave es el caso de la limpieza viaria y la recogida de residuos, donde solo en facturas con reparo correspondientes a la empresa Prezero se han abonado en diciembre más de 557.000 euros bajo el paraguas de un contrato caducado desde diciembre de 2024", ha añadido y ha criticado que "lejos de licitar un nuevo contrato, el PP haya optado por prorrogar un modelo obsoleto que no responde a las necesidades reales de la ciudad, incluso en un servicio esencial para la calidad de vida de los vecinos".

Por último, Baluffo ha señalado que "ninguno de los 41 reparos fue aprobado o levantado por la alcaldesa, que durante esos días decretó ausencia, se fue de vacaciones y delegó la firma en sus tenientes de Alcaldía", lo que, a su juicio, "demuestra una falta de liderazgo y de responsabilidad política".

Los socialistas han señalado que "la gestión económica del PP en Huelva se caracteriza por la improvisación, la falta de rigor y el desprecio a la legalidad, con reparos masivos de Intervención, contratos fraccionados, facturas irregulares, servicios esenciales sin licitar y un presupuesto aprobado sin el respaldo obligatorio del Ministerio de Hacienda".

"Una situación que genera desconfianza, inseguridad jurídica y pone en riesgo el dinero público, y que demuestra que Pilar Miranda y el PP no están a la altura de lo que merece Huelva", ha remarcado antes de añadir que "el gobierno municipal basa su acción en la propaganda y no en la gestión, con anuncios, fotografías y titulares que no se corresponden con la realidad económica del Ayuntamiento".

Finalmente, ha señalado que "ni la publicidad institucional, ni las promesas vacías, pueden ocultar el caos económico en el que nos están volviendo a meter".