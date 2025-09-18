El PSOE de Almonte (Huelva) acusa al Ayuntamiento de "dar la espalda" a los trabajadores municipales

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista de Almonte ha lamentado que el alcalde independiente, Paco Bella, y su equipo de Gobierno de Ilusiona hayan vuelto a posicionarse "en contra" de los trabajadores municipales al rechazar en pleno una moción presentada por el PSOE.

Según ha informado el partido en una nota, la propuesta instaba al equipo de Gobierno a negociar con los representantes sindicales un plan de pago de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), aprobada por unanimidad en marzo de 2023 con el voto favorable del propio alcalde, que -según los socialistas- "lo hizo únicamente para engañar a los empleados poco antes de las elecciones municipales, sin intención real de cumplir con su compromiso".

El PSOE de Almonte ha criticado que el alcalde se ha escudado en "la falta de recursos económicos mientras destina millones de euros a contratos y gastos superfluos", como el contrato del agua, el de la basura, la zona azul, el alumbrado, además de cuantiosas partidas en comunicación, asesores o empresas externas para tareas que antes realizaban trabajadores municipales.

Así, los socialistas han recordado que esta situación "no es un caso aislado" y han puesto como ejemplo los conflictos laborales de otros colectivos en el municipio, como las trabajadoras de SADA, los del contrato de excelencia de AZSuma, los de Aqualia o los socorristas, "sin que el alcalde haya movido un dedo para defender sus derechos".

Además, el PSOE ha rechazado las declaraciones de la concejala de Recursos Humanos en el último pleno, donde acusó a la plantilla de un "altísimo nivel de absentismo". "Las bajas médicas y las vacaciones no son absentismo, son derechos laborales. Acusar a los empleados municipales de ser un problema es un acto de manipulación y de desprecio hacia su trabajo", ha aseverado el partido.

Por todo ello, el PSOE de Almonte ha insistido en que el equipo de Gobierno debe "sentarse a negociar de inmediato" con los representantes sindicales un plan de pago de la VPT y ha exigido a la concejala de Recursos Humanos que retire públicamente las acusaciones vertidas contra los trabajadores.

"El alcalde Paco Bella ha demostrado que sus prioridades no son ni los trabajadores ni los vecinos de Almonte, sino gastar el dinero en propaganda, asesores y contratos millonarios. Mientras tanto, a quienes sostienen el Ayuntamiento con su trabajo se les niegan sus derechos más básicos", han apostillado los socialistas.