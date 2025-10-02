El PSOE de Almonte (Huelva) exige a la Junta el mantenimiento "urgente" y "un proyecto real" para la A-483

Representantes del PSOE de Huelva en la A-483. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte llevará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para reclamar a la Junta de Andalucía el mantenimiento "inmediato" y la ejecución "urgente" de un proyecto adecuado para la carretera A-483, que une Almonte con Matalascañas y El Rocío.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han advertido de que esta infraestructura, "vital para la economía, la movilidad y la seguridad de miles de personas", presenta un estado de conservación "inadmisible" y que "pone en riesgo la integridad física de trabajadores, visitantes, romeros y vecinos".

"Nunca la A-483 había estado en un estado tan peligroso como el actual. El asfalto está completamente deteriorado, no se han realizado tareas de mantenimiento en años y lo único que crece es el número de señales que avisan del mal estado del firme", han aseverado.

En este sentido, el PSOE ha recordado que ya en 2015, bajo un Gobierno socialista, se elaboró un proyecto para dotar de un tercer carril la A-483 entre Almonte y El Rocío, diseñado en colaboración con los agentes sociales y económicos y respetando la idiosincrasia del municipio.

Sin embargo, pese a que el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, prometió en campaña electoral, y junto a familiares de las víctimas, en 2018, actuar en esta carretera en el primer año de legislatura, "han pasado siete años y no se ha hecho absolutamente nada".

"Cada invierno y cada campaña agrícola, miles de personas transitan por una carretera que no pasaría la ITV, y lo hacen sin que el Gobierno andaluz asuma su responsabilidad", señalan los socialistas.

Por ello, los socialistas han criticado la estrategia del PP de anunciar constantemente el inicio de trabajos, concursos o señalizaciones "con gran aparato mediático, cuando la realidad es que la carretera continúa igual o peor que hace años".

Además, ha criticado la "pasividad" del equipo de Gobierno local, que "prefiere callar para no molestar al PP" y "justificar promesas repetidas que nunca se cumplen".

PROPUESTAS

Al hilo de ello, el PSOE ha especificado que en la moción lleva dos acuerdos principales. Por un lado, instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a acometer con "carácter urgente" las labores necesarias de mantenimiento de la carretera A-483, "garantizando la seguridad vial mientras se redacta un proyecto estructural".

Y por otro lado, reclamar la "ejecución urgente" de un proyecto adecuado que permita "una mayor fluidez del tráfico y mejore la seguridad", contando con la participación activa de los agentes sociales y económicos de Almonte, El Rocío y Matalascañas, y respetando la identidad y tradiciones locales.

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista ha incidido en que "esta actuación no es solo una cuestión de infraestructuras, sino de justicia territorial, seguridad ciudadana y desarrollo económico sostenible".