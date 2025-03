El PSOE de Almonte (Huelva) insta a pedir "la mejora de la situación sanitaria" y "la suspensión del tarifazo" de Giahsa

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almonte (Huelva) ha instado al alcalde de la localidad, Paco Bella, y a su equipo de Gobierno "sensibilidad y conciencia de la grave situación en materia sanitaria en el municipio", en la que se están viviendo "episodios realmente alarmantes que están poniendo en serio riesgo la salud de vecinos y vecinas", por ello, para el Pleno del Consistorio han presentado una moción pidiendo "la mejora de la situación sanitaria".

La concejal socialista y secretaria general de la Agrupación de Almonte, El Rocío y Matalascañas 'Pepe Villa', Macarena Robles, ha señalado que "el escenario es muy grave y sobrepasa todos los límites, con promesas incumplidas y servicios que se han cerrado, como los puntos de urgencia y los centros de salud por las tardes", ha indicado la formación en una nota de prensa.

De este modo, Macarena Robles ha aseverado que "está provocando la desesperación de los vecinos", asegurando que estos les han hecho llegar "lo mal que lo están pasando". De hecho, en esta moción, los socialistas recogen testimonios de personas en los que reflejan su malestar e indefensión.

Así, a modo de ejemplo, han destacado algunos como estos: "Es sábado por la mañana, acudo al centro de salud de Matalascañas con un menor con fiebre y la respuesta que recibo es que no hay médico en este momento, vuelve dentro de una hora a ver si ha llegado"; o "jueves, 6,30 horas de un frío día de enero. A mis 79 años hago cola para coger un número para el médico de cabecera. Mi mujer está enferma y no consigo cita por teléfono. Mi vecina intentó hacerlo a través de su móvil, pero la agenda estaba cerrada. Con un poco de suerte, cuando me toque mi turno conseguiré una cita"

"Es viernes, vivo en El Rocío y tengo a mi niño malito. Afortunadamente lo ha visto el médico, pero me preocupa la noche y el fin de semana en ciernes, cuando la fiebre aumente y las convulsiones amenacen con hacer acto de presencia. No tenemos médico 24 horas, aunque pagamos nuestros impuestos igual que los demás ciudadanos", recoge la moción como otro de los testimonios.

La socialista ha declarado que estos son "solo algunos ejemplos que dejan patente que la sanidad pública está peor que nunca, con un PP en el Gobierno andaluz que está derivando todos los recursos a la sanidad privada".

"Por ello, entendemos que es momento de alzar la voz e instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus obligaciones y preste un servicio digno y adecuado a las necesidades de nuestro municipio, garantizando el acceso a la sanidad de los vecinos y vecinas de Almonte, El Rocío y Matalascañas; así como a toda la provincia de Huelva", ha indicado.

GIAHSA

Por otra parte, el PSOE ha elevado otra moción para pedir al Ayuntamiento que se posicione y pida "la suspensión del tarifazo de Giahsa ante la propuesta de incremento tarifario de estos servicios".

En esta línea, ha reseñado que los votos de los tres nuevos municipios que se han adherido recientemente, Cartaya, La Palma del Condado y Palos de la Frontera serán "determinantes", pese a que sus ciudadanos "no se verán perjudicados por el aumento de precios, puesto que su participación se limita exclusivamente al servicio de agua en alta", por lo que esta adhesión, "lejos de fortalecer el equilibrio en la toma de decisiones, ha generado una situación de desigualdad dentro de la propia Mancomunidad".

En este sentido, Macarena Robles ha remarcado que esta situación "genera un evidente agravio comparativo para aquellos municipios que dependen íntegramente de los servicios de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), quienes verán incrementado el coste de los servicios sin que el impacto recaiga equitativamente en todos los miembros de la mancomunidad".

Es por eso que desde el PSOE de Almonte han pedido al alcalde y a su equipo de Gobierno instar a la MAS a que "revise el sistema de votaciones para decisiones de impacto tarifario, garantizando que solo los municipios afectados por las subidas puedan votar sobre estas medidas". Además, solicitan "la suspensión de cualquier incremento tarifario hasta que se establezca un mecanismo de decisión justa y equitativa, que tenga en cuenta la afectación real de cada municipio".