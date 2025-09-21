El PSOE de Almonte (Huelva) lamenta el "ataque al bolsillo de la ciudadanía" con la zona ORA en Matalascañas

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), Miguel Espina, ha acusado al alcalde, Paco Bella, de "perpetrar su ataque al bolsillo de la ciudadanía" con la adjudicación e implantación de la zona ORA en Matalascañas, "una medida que ha aprobado en pleno con el rechazo de toda la oposición y de los colectivos del municipio por la imposición de la zona azul en todo este núcleo de población".

Así, Miguel Espina ha tachado de "auténtica barbaridad" esta decisión que "supone la concesión de un contrato de gestión de zona azul en Matalascañas adjudicado a la empresa Donier por un periodo de 30 años, lo que significa una hipoteca eterna para el desarrollo de este núcleo costero", ha indicado en una nota.

"Paco Bella ha vuelto a hacer gala con su mayoría absoluta de su ordeno y mando, sin tener en cuenta ni valorar la posición y las alternativas expuestas por el PSOE, que representamos a muchos vecinos de Matalascañas, Almonte y El Rocío, que nos han trasladado sentirse muy molestos y fastidiados por este nuevo agravio del alcalde a la economía de las familias", ha dicho el portavoz socialista.

Asimismo, Miguel Espina ha criticado que convocara este pleno a las ocho de la mañana "para evitar la presencia en la sesión plenaria de ciudadanos enojados por este asunto, por todo el perjuicio que les va a ocasionar".

A juicio del portavoz socialista en el Consistorio, "nada puede justificar que se aplique e imponga esta medida, ni hay datos objetivos que avalen la necesidad de implantar la zona azul".

"Los vecinos y vecinas de Matalascañas no merecen este ataque a sus bolsillos y que se hipoteque su progreso, cuando lo que necesita este núcleo poblacional es que se acometan actuaciones que respondan a las necesidades y demandas de esta zona, que no se están realizando y están siendo totalmente desoídas por parte del equipo de Gobierno", han aseverado Miguel Espina.