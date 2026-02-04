PSOE califica de "burla constante" la actitud del PP con sanidad en Huelva tras conocer nueva suspensión del Materno

La diputada del PSOE de Huelva Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE Rosa Tirador ha calificado de "burla constante" la gestión del Partido Popular de la sanidad tras el rechazo de la moción en "defensa de la sanidad pública" en el pleno de la Diputación de Huelva y la nueva suspensión en la adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil debido a un recurso.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Tirador ha señalado que "la mentira y la tomadura de pelo del PP se demuestra cada día", ya que este martes el PSOE llevó al Pleno de la Diputación una cuestión que "afecta directamente a la vida y la dignidad de miles de onubenses", pero el PP "prefirió actuar como una sucursal de la Junta de Andalucía en lugar de defender a su provincia".

Por otro lado, la diputada provincial ha calificado de "vergonzoso" que, "tras ocho años de promesas incumplidas y cambios de ubicación, el proyecto del Materno Infantil siga paralizado". "Anuncian adjudicaciones a toda prisa porque se acercan las elecciones, pero la realidad es que los presupuestos de la Junta para 2026 ni siquiera nombran el Hospital Materno Infantil como tal. Solo hablan de una 'nueva área' sin inversión concreta ni calendario. Es humo para intentar engañar de nuevo a la ciudadanía".

Del mismo modo, Rosa Tirador ha criticado el abandono de infraestructuras críticas como los centros hospitalarios de alta resolución (CHARE). "Es indignante que utilicen la bajada de la natalidad como excusa para enterrar el Chare de Aracena y el del Condado. En Aracena pretenden abandonar un edificio a medio construir donde ya se invirtieron seis millones de euros. Es una gestión negligente que tira el dinero de todos a la basura", ha comentado.

Respecto al Chare de Bollullos, Tirador ha señalado que los problemas técnicos "estaban resueltos y la parcela disponible". "Tenían presupuesto y adjudicación, pero han preferido meterlo en un cajón. Es una decisión política de Juanma Moreno para castigar a Huelva".

Por otro lado, la diputada socialista ha desgranado los "demoledores datos" que sitúan a Huelva a la cola de Andalucía, "como la inversión ínfima", mientras la media andaluza es de 1.500 euros por habitante, "en Huelva no se llega a los 1.200 euros".

"Listas con 83.000 onubenses esperando especialista o cirugía, con una media de 204 días para una operación. Colapso en pruebas, más de 50.000 pruebas pendientes en el Juan Ramón Jiménez, incluyendo 2.000 mamografías y 800 pacientes oncológicos. Y recortes en emergencias, la sustitución de ambulancias medicalizadas por vehículos de simple transporte en el Andévalo, Trigueros y Beas", ha abundado.

Además, la socialista ha acusado a Juanma Moreno de "destrozar la Unidad de Ictus y el servicio de Cirugía Vascular en la provincia con más ictus de España". "La sanidad pública en Huelva está herida de muerte por su gestión privatizadora", ha sentenciado Tirador, toda vez que ha apuntado al "dolor irreparable causado por la mala gestión en el cribado de cáncer de mama".

Finalmente, Rosa Tirador ha exigido que la Diputación de Huelva "deje de ser cómplice de políticas autoritarias y empiece a exigir la sanidad que los onubenses merecen". "Gobernar es dar respuestas, no excusas. La sanidad no es un negocio, es un derecho que el PP nos está arrebatando", ha concluido.