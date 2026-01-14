PSOE critica la "actitud autoritaria" del alcalde de Beas (Huelva) al "intentar silenciar a la oposición por la sanidad"

La secretaria general del PSOE de Beas (Huelva), Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Beas (Huelva), Rosa Tirador, ha calificado de "muy grave desde el punto de vista democrático" lo ocurrido en el pasado pleno del Ayuntamiento, donde el alcalde, José Leñero (PP), tras el debate de la moción en defensa de la sanidad pública, "llegó a amenazar con que no se volvería a hablar más de este asunto en el pleno municipal".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Tirador ha señalado que "un alcalde no puede prohibir un debate que está amparado por la ley". "La LOREG y el Reglamento Orgánico Municipal recogen claramente el derecho de los grupos políticos a debatir y plantear propuestas. Negar ese debate es, sencillamente, negar la voz de la ciudadanía".

En este sentido, la dirigente socialista ha criticado que "el alcalde no puede escudarse en su mayoría absoluta ni en el cargo que ostenta para silenciar a la oposición, especialmente cuando lo que se plantea son cuestiones que afectan de manera directa al bienestar de los vecinos y vecinas del municipio, como es la atención sanitaria".

Así, Tirador ha apuntado que desde el Grupo Socialista van a seguir "utilizando todas las vías democráticas que estén a su alcance para defender la sanidad pública y la atención que merecen los vecinos y vecinas de Beas". "No nos van a callar", ha aseverado.

Además, Rosa Tirador ha subrayado que esta actitud de José Leñero evidencia su incomodidad ante este debate: "Sabemos que este tema le molesta porque su postura ha sido la de agachar la cabeza ante las políticas de recorte de Moreno Bonilla, en lugar de ponerse del lado de su pueblo".

"Beas necesita un alcalde que defienda a sus vecinos y vecinas, no que intente silenciar a quienes alzamos la voz frente a los recortes y el deterioro de los servicios públicos", ha apostillado.