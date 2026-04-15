El PSOE exige "claridad" sobre el expediente BIC de la antigua estación de Huelva tras "el frenazo judicial"

Archivo - Imagen de la antigua estación de tren de Huelva, con el Colegio de Ferroviarios de fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el próximo pleno con el objetivo de conocer en qué situación se encuentra el expediente iniciado en abril de 2023 para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la antigua estación de tren, "uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio histórico de la ciudad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han señalado que dicho procedimiento fue impulsado por el anterior equipo de Gobierno del PSOE 2con el fin de garantizar el máximo nivel de protección para este inmueble de titularidad municipal, atendiendo a su incuestionable valor arquitectónico, cultural e histórico".

Sin embargo, desde la llegada de Pilar Miranda al Ayuntamiento, "se ha promovido una rebaja del grado de protección urbanística del edificio, pasando de protección integral (P1) a estructural (P2)". En este sentido, los socialistas han incidido en que esta rebaja de protección "se llevó a cabo para facilitar la implantación de la nueva sede de la Diputación Provincial de Huelva en este inmueble", tras una operación de venta "injusta y muy alejada del valor histórico y simbólico del edificio".

"Una decisión que, además, supone un incumplimiento del compromiso electoral adquirido por la alcaldesa, Pilar Miranda, que prometió destinar este espacio a un gran equipamiento juvenil con biblioteca, salas de estudio y espacios para asociaciones. Ahora se le roba este espacio a los vecinos de Huelva para que el Partido Popular en la Diputación se monte sus despachos", han criticado.

Asimismo, el PSOE ha subrayado que esta "rebaja del grado de protección" de la antigua estación ha sido recientemente suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mediante medidas cautelares, "al considerar que su ejecución podría provocar daños irreversibles al patrimonio de la ciudad".

Desde el PSOE aseguran que esta decisión judicial "pone en cuestión la actuación del equipo de Gobierno, del PP, y evidencia serias dudas jurídicas sobre una medida que afecta directamente a uno de los edificios civiles más antiguos de Huelva".

Por otro lado, el PSOE ha puesto de manifiesto la "contradicción" del Partido Popular "intentando jugar al despiste con un asunto que se les ha ido de las manos", ya que mientras se rebaja la protección de la antigua estación desde el Ayuntamiento, en la Diputación Provincial anuncian que van a solicitar a la Junta de Andalucía la Declaración como BIC de la antigua estación, "un procedimiento que ya había sido iniciado previamente por el propio Consistorio hace tres años".

Ante esta situación, desde el Grupo Socialista consideran necesario aclarar "cuál es el estado real del expediente BIC y la posición actual del equipo de Gobierno y de la alcaldesa". En este sentido, han advertido que el Partido Popular "está generando confusión en torno a este asunto, con una maniobra que pretende desviar la atención del enorme lío en el que nos han metido tras haber tratado de desproteger el patrimonio de Huelva para sus negocios inmobiliarios".