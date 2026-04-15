PSOE exige explicaciones por proceso de contratación del agua en Almonte (Huelva) y acusan al alcalde de "oscurantismo"

Los candidatos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz Mario Jiménez y Macarena Robles junto a miembros del PSOE de Almonte. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha pedido este miércoles explicaciones al alcalde de Almonte, Francisco Bella, tras las informaciones parecidas por el proceso de contratación del servicio de agua en el municipio que "ponen en cuestión la transparencia y el cumplimiento de las normas de contratación". No obstante, han criticado la gestión "oscurantista y de falta de transparencia" del primer edil y han asegurado que acudirán a los tribunales "si es necesario".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte, Miguel Espina, ha señalado, en rueda de prensa, que la aparición de una serie de informaciones en diferentes medios de comunicación sobre la contratación del servicio de agua en el municipio "ponen en cuestión la transparencia y el cumplimiento de las normas de contratación de las administraciones públicas", algo que les "preocupa".

No obstante, Espina ha insistido en que estas informaciones aparecidas sobre la contratación del servicio de agua "vienen a apuntalar" sus "dudas" de "hace ya tres años acerca del modus operandi que el equipo de gobierno de Almonte tiene en todo prácticamente lo que hace".

"Llevamos tres años denunciando opacidad, falta de transparencia, oscurantismo, circunstancias estas que nos hacen sospechar que quizás los contratos no se llevan con la pulcritud que se le exige y se le presume a los servicios públicos", ha abundado.

Por ello, ha remarcado que "alguien tiene que explicar, en este caso concreto, por qué la entidad AIME Proyecto Obras y Servicios SL negocia con el asesor, mano derecha del alcalde, un informe a la carta, cuando estamos hablando de un contrato de más de 200 millones de euros". Además, ha señalado que este señor ya fue concejal en una anterior etapa con Paco Bella y protagonizó algunos determinados escándalos".

Al respecto, ha insistido en que "se debe explicar por qué se contrata una segunda empresa asesora y este nombramiento incurre en irregularidades como no exigir los requisitos para la ley de contrato del servicios del sector público o que no aparezca en la mesa de contratación".

"Alguien también tiene que explicar por qué el asesor contratado por el propio Ayuntamiento redacta un informe demoledor poniendo en evidencia irregularidades en el procedimiento, pero aún así se pretende seguir con el procedimiento adelante", ha insistido.

Sobre este aspecto, Espina ha explicado que el Ayuntamiento de Almonte ha contratado a un catedrático para "darle seguridad jurídica a todo el procedimiento", pero este asesor "lo primero que hace es poner en tela de juicio todo el procedimiento".

Así, Espina ha indicado que este último caso es "uno más del oscurantismo" del Ayuntamiento almonteño, de hecho, se ha referido a la contratación de las obras del paseo marítimo, ya que "nadie se explica por qué el gobierno realiza un procedimiento opaco, puesto que no existe ni proyecto ni licitación y se gasta a hipoteca al pueblo en 12 millones de euros"

"Otra prueba más de lo anterior es la zona azul, ya que la ordenanza por la que se tiene que cobrar no está aprobada y, sin embargo, está anunciando a bombo y platillo que va a aplicar la ordenanza. Los servidores públicos estamos para velar por lo público y para dar seguridad jurídica a lo que hacemos, por lo que entendemos que detrás del contrato de la zona azul tendrá que haber algo más para tirarse a la piscina sin agua y decir que va a cobrar unas tarifas que no están aprobadas en ninguna ordenanza", ha detallado.

Por todo ello, el socialista ha señalado que es "muy grave pensar que se están haciendo las cosas de esta manera con el dinero público", pero este "este oscurantismo nos lleva a pensar muy mal", toda vez que ha alertado de que al PSOE "se le niega el acceso a la información". "Durante estos tres años no hemos tenido documentación prácticamente de nada y no será porque no la pedimos", ha añadido.

En este sentido, el socialista ha asegurado que van a llegar "hasta el fondo" para "depurar las responsabilidades que hagan falta". "No es por revancha política, ni muchísimo menos, sino por velar por el servicio público, porque el agua es un servicio esencial. Velar por la seguridad de los ciudadanos y velar también por el dinero de los ciudadanos, que lo pagamos todos", ha concluido.

Por ello, Espina ha asegurado que se están planteando llevar a los tribunales esta cuestión para que "si hay alguna irregularidad, que salga a la luz", porque "el dinero público no se puede gestionar con este oscurantismo y falta de transparencia" y "de la manera que lo está haciendo el equipo de gobierno en los últimos tres años que lleva gobernando".

"INCAPACIDAD DE GESTIÓN"

Por su parte, el candidato del PSOE de Huelva a las elecciones andaluzas Mario Jiménez ha señalado que este caso "no solo tiene trascendencia en el municipio", sino que es "un ejemplo de lo que ocurre cuando se privatizan los servicios públicos esenciales".

"Nosotros defendemos un modelo público de gestión del ciclo del agua y por eso impulsamos en su momento la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la provincia de Huelva como garante precisamente desde lo público de la prestación de un servicio esencial que puede ser objeto de la ambición desmedida o de los tejemanejes por el volumen de los recursos que se mueven", ha recordado.

Por ello, ha indicado que en este caso se trata de un contrato de más de 200 millones de euros, que "puede ser una fuente de tentación para aquellos que hacen de la política una actividad deshonesta" y que "alguien esté tomando decisiones de manera oscura, poco transparente, opaca, con intenciones de beneficiar a unos cuantos y de no beneficiar al conjunto del interés general de los ciudadanos de Almonte, de El Rocío y de Matalascañas".

Por ello, Jiménez ha asegurado que desde el PSOE de Andalucía van a estar "muy atentos", porque ha asegurado que ya habían advertido de "la deriva del Paco Bella y su incapacidad de gestionar con talante democrático una institución".

Ante ello, Jiménez ha asegurado a los almonteños y almonteñas que el PSOE es "el mismo partido que siempre ha defendido este municipio, que ha defendido el interés general y que lo impulsó hasta convertirse en una de las referencias más importantes de entre los municipios de la comunidad autónoma de Andalucía".

"Siempre fue un proyecto del Partido Socialista, no un proyecto personal, porque los proyectos personales pueden terminar como parece que va a terminar este, bajo la sombra de la mala gestión, incluso bajo la sospecha de un presunto proceso que puede terminar en los tribunales, ensuciando el nombre de Almonte, porque quien tenía que defenderlo está tomando decisiones que puede perjudicarlo de manera muy importante", ha aseverado.

"El Partido Socialista en Almonte tiene todo el apoyo, todo nuestro respaldo para que se esclarezca lo que está ocurriendo en Almonte. Porque nos tememos que lo que está pasando es muy grave, por ello, vamos a respaldar todas las iniciativas y si no se clarifica por parte del Ayuntamiento de manera inmediata, que se responda ante la justicia por algo que es un quebranto, un enorme perjuicio en términos de imagen, pero fundamentalmente un enorme perjuicio en términos de servicio público y de patrimonio público", ha enfatizado el socialista,

Así, ha insistido en que el alcalde "tiene que asumir responsabilidades políticas" por lo que "está ocurriendo en la gestión de Almonte", pero "si finalmente esto termina en el ámbito jurisdiccional" no dudarán "en dar los pasos que sean necesarios para quien haya podido meter la mano, pague ante la justicia ese perjuicio y ese quebranto que se haya hecho a los intereses de los almonteños y de las almonteñas".