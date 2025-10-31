El PSOE de Hinojos (Huelva) solicita a una concejal "pedir disculpas" por "minimizar" el fallo del cribado de mama

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Hinojos (Huelva) ha pedido a la concejal de Juventud del PP en el Ayuntamiento hinojero, Macarena Cabello, que "rectifique y pida disculpas públicamente" por su "grave ofensa" a las mujeres afectadas por el fallo en el cribado del cáncer de mama, "al minimizarlo" diciendo que "supone solo un 1% en Andalucía.

En esta línea, han alertado que en el municipio "ya son cinco mujeres las que se han visto afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama", y que se han puesto en contacto con la Ejecutiva del PSOE para comentarles su situación, que es "la mayor negligencia sanitaria en Andalucía, que ha generado angustia, retrasos en los diagnósticos y un enorme daño emocional en muchas familias", han indicado los socialistas en una nota.

El PSOE hinojero ha explicado que ha sido durante el transcurso de la última sesión plenaria en el Consistorio "donde ha vertido estas declaraciones inhumanas y vergonzosas". "Son miserables e intolerables y una auténtica ofensa a todas las mujeres y familias que sufren o han sufrido esta enfermedad, y un reflejo claro de la falta de empatía y sensibilidad del PP de Hinojos", han dicho los socialistas.

"Lo del cáncer no es política, es humanidad. Y lo que ha demostrado esta concejala del PP es una absoluta deshumanización", han subrayado antes de indicar que, "incluso, en el desarrollo del pleno, en este punto, un vecino del municipio, cuya mujer, hija y hermana fallecieron de cáncer, le respondió y recriminó por sus palabras y sus comentarios insensibles y llenos de frialdad".

Por ello, exigen que la concejala del PP en este Ayuntamiento "pida disculpas públicas inmediatamente, por dignidad, respeto y humanidad". "Hinojos no merece representantes públicos que minimicen el dolor de las personas", han aseverado.

Desde el PSOE de Hinojos han querido expresar, por último, "su apoyo y cariño a todas las familias que cada día luchan contra esta enfermedad", y han asegurado que los socialistas "seguiremos defendiendo una sanidad pública, digna, humana y de calidad, que no reduzca los dramas personales a simples cifras".