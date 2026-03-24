El PSOE de Huelva califica las elecciones como "la mejor noticia" para "parar el destrozo de lo público

Archivo - El portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha asegurado este martes estar "listos" ante la convocatoria de las elecciones autonómicas conocida en las últimas horas para este el domingo 17 de mayo, toda vez que ha señalado que es "la mejor noticia que le podía pasar a Andalucía", porque los andaluces "tendrán otra vez el poder" para "echar a los señores del PP" y que "dejen de destrozar lo público".

En rueda de prensa, Gaviño ha indicado que el presidente, Juanma Moreno, "no ha esperado a finales de junio, que era cuando tenía previsto de una forma normalizada la celebración de las elecciones andaluzas, sino que ha decidido adelantarlas cinco semanas" y se ha debido, a su juicio, "a un doble motivo".

De este modo, el socialista ha señalado en primer lugar que Juanma Moreno es "consciente" de que "su imagen se está deteriorando a pasos agigantados" y "en paralelo, las alternativas del Partido Socialista sube". "Por ello, en este impass previo a unas elecciones de bajada de su opción y de subida de la nuestra, ha intentado cortar esa iniciativa, demostrándole a los andaluces, una vez más, que está por delante de todo su propio interés electoral y presidencial. Lo antepone a todo", ha abundado.

Por otro lado, en segundo lugar, ha señalado como motivo para convocar las elecciones para el 17 de mayo "a las noticias recientes que apuntalan el escándalo público permanente que acompaña a este gobierno en la gestión de los servicios públicos, muy especialmente en la gestión de la sanidad privada".

"Acabamos de conocer que el señor Moreno sabía desde 2023 que se estaban produciendo fallos en los cribados del cáncer de mama, que le habían elevado al menos dos informes avisando de un grave colapso por falta de personal que estaba provocando retrasos y problemas en la gestión del protocolo de cáncer de mama y que eso podría provocar graves daños en la salud de las mujeres andaluzas. Y así fue", ha esgrimido.

Pero, ha insistido el socialista, Juanma Moreno "optó por hacerse el ignorante, por negar la evidencia y decir que él no sabía nada" e "incluso por hacerse el ofendido por las acusaciones de las mujeres cuando dijeron que les estaban abandonando".

"Acusó a Amama, las insultó, las persiguió, las amenazó con multas de 600.000 euros a través del consejero de Salud y vino a decir que él no tenía nada que ver, cuando tenía que verlo todo, porque además precisamente la primera medida que adoptó fue destituir al jefe de servicio, que le informó por dos veces de que había ese problema grave", ha abundado.

Por ello, Gavino ha asegurado que esta situación le provoca a Moreno "una sangría de votos, por la que está dispuesto a adelantar las elecciones", ya que es "consciente que cuanto más tiempo pase, más verdad va a salir y más daño se le va a hacer a su imagen de buen yerno".

No obstante, el socialista ha asegurado que el anuncio de las elecciones es "una noticia estupenda", ya que el 17 de mayo "por fin habrá la oportunidad de parar este destrozo de todos los servicios públicos".

"Es la mejor noticia que le podía pasar a Andalucía y que los andaluces y las andaluzas tengamos ahora otra vez el poder en nuestras manos y votemos para quitar a estos señores del gobierno y que dejen de destrozar lo público. Y nosotros estamos felices porque, además de que va a ser un beneficio para todos y todas, estamos listos", ha subrayado.

Además, Gaviño ha asegurado que María Jesús Montero es "la mejor candidata", con "un bagaje de gestión a sus espaldas de muchísimos años de defensa de los servicios públicos" y "por más que inventen los voceros y los bots del Partido Popular y de Vox en las redes sociales, nadie le puede achacar, nadie, ni siquiera el señor Moreno cuando lo intentó, ninguna culpa, sino una gran gestión".

"El partido está engrasado y preparado y con muchísimas ganas de que llegue el 17, sobre todo el 18, y podamos celebrar todos y todas los andaluces que nuestra tierra va a ser otra vez este ejemplo de buena gestión de calidad de los servicios públicos", ha concluido.