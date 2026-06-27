El PSOE de Huelva destaca inversión de 4,7 millones del Ejecutivo para financiar iniciativas de digitalización del campo

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, María Luisa Faneca. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, María Luisa Faneca, ha destacado la apuesta del Gobierno por el sector agroalimentario y forestal, con la resolución de la convocatoria de ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se destinan 4,7 millones de euros para financiar siete iniciativas de asesoramiento en digitalización dirigidas al sector agroalimentario.

Por su parte, Faneca ha señalado que "esta nueva inversión vuelve a demostrar el compromiso del Gobierno de España con la modernización del sector primario, facilitando que agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias puedan incorporar herramientas digitales que mejoren su competitividad, sostenibilidad y capacidad de adaptación a los nuevos retos", según ha precisado la formación en una nota.

Al hilo, la diputada onubense ha subrayado que esta convocatoria, enmarcada en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 (Pepac), permitirá financiar durante los próximos dos años servicios gratuitos de asesoramiento individualizado en materia de digitalización para profesionales del ámbito de la agricultura, la ganadería, las industrias de transformación alimentaria y el sector forestal.

En contexto, cinco entidades, la Federación Española del Vino (FEV), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Iniciativa Rural (Coag-Ir), desarrollarán estos servicios con una dotación de 4,45 millones de euros.

Además, dos proyectos impulsados por Agresta Sociedad Cooperativa y la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe), con una cuantía de 252.089 euros, se centrarán "en la creación de plataformas digitales de asesoramiento, conectando oferta y demanda de servicios especializados en digitalización".

En este sentido, Faneca ha asegurado que para una provincia como Huelva, "donde el sector agroalimentario representa uno de los principales motores económicos y de creación de empleo, apostar por la digitalización significa apostar por el futuro, por la innovación y por seguir siendo un referente en producción agrícola, industria alimentaria y exportación".

Las actuaciones, que se van a financiar hasta mayo de 2028, incluyen "herramientas clave" como el uso del cuaderno digital de explotación, la planificación productiva, la inteligencia artificial, la sensorización y el análisis de datos.

En esta línea, la diputada socialista ha concretado que esta convocatoria da continuidad al proceso de transformación digital impulsado en la convocatoria anterior de 2024, que contó con un presupuesto de tres millones de euros y que, también, se agotó en su totalidad, "lo que demuestra la alta demanda y la utilidad real de estos servicios para el sector".

En suma, ha ensalzado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúe impulsando políticas que favorecen la modernización del medio rural y ha reiterado que "el Gobierno de España seguirá acompañando al sector agroalimentario en su transformación para hacerlo más competitivo, más sostenible y mejor preparado para afrontar los desafíos del futuro".