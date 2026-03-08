El PSOE de Huelva reivindica en el 8M que "sin igualdad digital no habrá igualdad real"

Manifestación del 8M en Huelva - PSOE HUELVA

HUELVA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha reivindicado este domingo en el 8M que "sin igualdad digital no habrá igualdad real" y ha exigido al Gobierno andaluz cumplir las leyes de igualdad. Lo ha puesto de manifesto durante su participación en la manifestación convocada en la capital por el Movimiento Feminista de Huelva bajo el lema "Organizadas y unidas no pasarán".

María Eugenia Limón ha subrayado que "este 8M volvemos a encontrarnos en las calles, en los centros de trabajo, en las aulas y también en las redes; y es que la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una tarea pendiente".

La secretaria general del PSOE onubense ha alertado del avance de fuerzas reaccionarias que, en España y en el mundo, "quieren devolvernos al silencio", recordando que "cada paso atrás en los derechos de las mujeres es un golpe contra la democracia misma". En este sentido, ha defendido el carácter internacionalista del feminismo y su papel como motor democrático.

María Eugenia Limón ha querido hacer especial hincapié en el impacto de la revolución digital en la vida de las mujeres. En este contexto, ha destacado que, "aunque las redes han permitido construir comunidad, creatividad y resistencia, también se han convertido en un espacio donde prolifera la violencia machista. De hecho, siete de cada diez mujeres jóvenes en España han sufrido violencia en línea, una realidad intolerable".

Por ello, ha reiterado que "sin igualdad digital no habrá igualdad real", defendiendo una agenda feminista para la era tecnológica que regule plataformas y algoritmos, proteja a la infancia y garantice la responsabilidad de las grandes corporaciones tecnológicas.

La dirigente socialista ha insistido en la necesidad de una coeducación que alcance también el entorno digital, para formar en pensamiento crítico y combatir los discursos machistas que circulan en redes. Así, ha defendido que "las niñas deben crecer libres de estereotipos, sin verse reducidas a su imagen ni convertidas en mercancías", y ha reafirmado la posición abolicionista del PSOE frente a plataformas como OnlyFans, "que blanquean el negocio del sexo y normalizan la explotación sexual".

Asimismo, ha destacado la importancia de educar a los niños en nuevas masculinidades que no reproduzcan la dominación ni la violencia.

María Eugenia Limón ha denunciado el auge de discursos que idealizan la sumisión femenina bajo la apariencia de elección libre. En esta línea, ha advertido "del espejismo de la 'felicidad servil' que promulga el movimiento tradwife, insistiendo en que "la sumisión no es empoderamiento".

En este marco, la secretaria general del PSOE de Huelva, ha lamentado que el Gobierno andaluz no haya situado las políticas de igualdad como una prioridad estratégica, recordando decisiones como "el mantenimiento del Teléfono de Violencia Intrafamiliar, que diluye la especificidad de la violencia machista, la financiación pública a entidades que cuestionan derechos de las mujeres; la cesión de espacios públicos para discursos que alimentan el bulo de las denuncias falsas; o la eliminación del Servicio de Detección y Rescate de Mujeres y Niñas víctimas de trata".

También, ha denunciado la negativa del Ejecutivo andaluz a aprobar una Estrategia Educativa Integral de Educación Afectivo-Sexual, propuesta por el PSOE, que incluía una asignatura específica de Educación Sexual Integral basada en evidencia científica".

Es por ello que ha exigido el cumplimiento efectivo de las leyes andaluzas de igualdad y violencia de género, la aprobación inmediata de los planes estratégicos pendientes y una financiación suficiente y finalista.

Además, ha reclamado una apuesta decidida por la coeducación digital, la lucha contra la brecha salarial y la protección de mujeres rurales, mayores y con discapacidad. "Andalucía debe "recuperar el liderazgo feminista" y combatir cualquier forma de negacionismo".

Por último, María Eugenia Limón ha afirmado que "el PSOE de Andalucía no dará ni un paso atrás frente al odio y la reacción", reivindicando que "la lucha feminista sigue siendo el motor más transformador de nuestro tiempo".