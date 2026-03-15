El PSOE de Huelva valora la "novena subida consecutiva" del Gobierno en becas desde 2018

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha valorado este domingo "muy positivamente la novena subida consecutiva del Gobierno en becas desde 2018", tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que regula las becas para el curso 2026-2027, que contará con una inversión "histórica" de 2.559 millones de euros, "un 83% más de lo que se invirtió en 2018", según ha puesto de relieve.

En una nota, Irene Montiel ha destacado las mejoras para estudiantes con matrículas parciales y alumnado con discapacidad, "un paso muy importante para seguir garantizando la igualdad de oportunidades en la educación", según ha defendido.

Así, ha explicado que una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la de residencia. Para la socialista, "es una medida justa que corrige una situación que perjudicaba especialmente a quienes compaginan estudios y trabajo".

De mismo modo, la secretaria de Educación del PSOE onubense se ha referido a las mejoras destinadas al alumnado con discapacidad, que "verá adaptados los requisitos académicos para acceder a las becas, por los que se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos, en lugar de 60", según ha detallado.

Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, después de 15 años sin modificarse. La representante socialista ha argumentado que "era necesario actualizar estos indicadores para reflejar la realidad económica de muchas familias y evitar que se quedaran fuera del sistema de becas por criterios desfasados".

BECAS 'MEDRANO'

"Con esta inversión, la previsión de beneficiarios para el próximo curso se acercará al millón de estudiantes entre la convocatoria general y la destinada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo", ha indicado Irene Montiel, quien, por otra parte, ha hecho mención al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la creación de las becas 'Medrano' para el próximo curso.

Dicho programa permitirá al alumnado estudiar en universidades de otras comunidades autónomas con una ayuda de al menos 900 euros al mes y es, según ha valorado la representante socialista, "una iniciativa que fomenta la movilidad, el intercambio académico y la cohesión del sistema universitario, ampliando oportunidades para nuestros jóvenes".

Para la socialista, "este esfuerzo del Gobierno de España demuestra, sin duda, su compromiso firme con la educación pública y con la igualdad de oportunidades, para facilitar que ningún joven deje de estudiar por motivos económicos, frente a un PP en Andalucía, con (Juanma) Moreno Bonilla, que solo favorece y fomenta la privatización, también, en el ámbito educativo", según ha apostillado para concluir.