PSOE llama a movilizarse en Huelva el 1 de Mayo y defiende subida de salarios del 66% del Gobierno frente al "no del PP"

Reunión entre el PSOE de Huelva y los sindicatos UGT y CCOO. - LUCIA SALGUERO VAZQUEZ/PSOE DE HUELVA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha llamado a los trabajadores de la provincia onubense a movilizarse este 1 de Mayo a "seguir levantando la bandera de los salarios dignos". En este sentido, ha defendido las políticas del Gobierno central en esta materia que, "en los últimos ocho años ha subido los salarios mínimos un 66%" lo que entiende que es "lo correcto" y "lo normal", frente al "voto en contra del PP" que "ha votado no a subir sueldos y pensiones".

Así lo ha manifestado este viernes tras reunirse, junto a miembros de la candidatura y de la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, con los secretarios generales de UGT y CCOO en la provincia, Francisco Gutiérrez y Julia Perea, respectivamente.

Márquez ha subrayado que, con la subida del "precio de la vida" tiene que "subir los sueldos y los salarios mínimos" y que "eso es lo que ha hecho el Gobierno", ya que "hemos pasado de los 735 euros a los 1.221, de la mano de los sindicatos". "Lo normal para nosotros, positivo y además al lado de la gente que se levanta todos los días para llevar un sueldo a sus casas", ha dicho.

En contraste a ello, la socialista ha señalado que "lo que no se entiende es que haya partidos en este país que hayan votado en contra, que se opongan a que suban los sueldos". "Y precisamente que se opongan también a que suban los sueldos los que no vivirían con 1.200 euros al mes o los que no viven con 1.200 euros al mes", ha manifestado antes de agregar que "no se entiende que el PP haya votado durante todo este tiempo que no a que se suban los sueldos, que no a que se suban las pensiones y a que la gente viva dignamente".

"Por eso es tan importante el 1 de Mayo, por eso es tan importante hacer un llamamiento a los trabajadores de esta provincia para que nos manifestemos, salgamos a la calle y demostremos la fuerza y la unidad que juntos tenemos ante una reivindicación tan justa como la que se está haciendo aquí", ha indicado, toda vez que ha llamado también a que esta movilización sirva igualmente de "defensa de los servicios públicos, especialmente en una provincia como la de Huelva donde en materia sanitaria somos los peores de Andalucía".

En este sentido, ha afirmado que "no hay un día que no aparezca una noticia donde una persona no se haya llevado 20 o 24 horas en las Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez esperando para conseguir una cama" o día "que no tengamos una noticia donde hay 30, 40, 50 personas esperando para ingresar".

Al respecto, ha lamentado que la última vez que estuvo en Huelva el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "cogiendo una pala de arena para decir que va a hacer el Materno infantil, una promesa que lleva haciendo desde hace ocho años", mientras que "estaba reunido con los suyos en el hospital Juan Ramón Jiménez", había "42 onubenses en la urgencia esperando para ingresar", algo que, ha señalado Márquez, a los socialistas les parece "una indecencia".

EL GOBIERNO, "CON LOS TRABAJADORES"

Por ello, Márquez ha destacado que "el Gobierno de España, con las políticas que ha impulsado durante estos años, ha demostrado que es el aliado de los derechos de los trabajadores, con la subida de los salarios mínimos", mientras que "el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, con las políticas de privatización de los servicios públicos a lo largo de estos años, ha demostrado claramente que son políticas que le terminan metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores".

"Si los trabajadores se levantan todos los días para pagar sus impuestos, para tener garantizado los servicios públicos, la sanidad, que su hijo pueda estudiar una FP o en la universidad, cómo es posible que los trabajadores tengan que sacar de su salario también dinero para pagarse una prueba médica en un especialista privado porque lleva un año o dos años esperando una operación o incluso pedir préstamo para que su hijo estudie una formación profesional o en la universidad. Porque las políticas del PP son empobrecer al trabajador con la privatización", ha dicho.

"CONSTRUIR UN FUTURO FRENTE AL RETROCESO"

Por su parte, Perea ha llamado a los trabajadores ha manifestarse para que los beneficios empresariales "lleguen a las familias y a la clase de trabajadora", mediante "unos incrementos salariales que vayan entre el 4% y el 7% en función del sector del que estemos hablando", así como ha defendido que la Junta "asuma sus competencias" en materia de vivienda para que las familias y los jóvenes "puedan acceder a una", así como le solicita al Gobierno que "intervenga el mercado" y cree "más parque de vivienda pública asequible".

Igualmente, la secretaria general de CCOO Huelva ha mostrado su "preocupación" por la situación de los servicios públicos en Andalucía, señalando que, por ejemplo, en sanidad, "cada vez más familias trabajadoras están destinando entre en torno al 20 y el 30% de su renta a pagarse un seguro privado". "Es fundamental la defensa de lo público y lo que está haciendo el Gobierno andaluz es el truco del almendruco, está deteriorando lo público de manera intencionada, invirtiendo en lo privado para después justificar una privatización todavía más abusiva".

"Hago un llamamiento este 1 de Mayo por los salarios, salarios que permitan vivir a la gente con dignidad, por la vivienda, para que todos podamos construirnos un futuro en defensa de los servicios públicos, la sanidad, la educación y la dependencia y en defensa de la Democracia. Contra la regresión a la que nos intentan llevar los partidos de derecha y de extrema derecha. Hemos conseguido muchos avances como sociedad y no podemos permitir ningún retroceso, porque si gobierna la derecha y la extrema derecha, el retroceso que va a sufrir la sociedad en este país puede hacernos retroceder una década y no podemos consentirlo", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva ha señalado que los salarios de los trabajadores de la provincia de Huelva "no se corresponde con la situación que hay a nivel general, porque en Huelva tenemos el salario más bajo, o casi el más bajo de Andalucía" una situación que considera que "no es comprensible cuando tenemos el Producto Interior Bruto más alto de toda Andalucía".

"Existe cero de reparto de riqueza, no solamente en España, sino aquí en Andalucía y más en Huelva. El salario de la mujer, la brecha salarial es uno de los peores" y "tenemos también un índice de accidentalidad que es altísimo, el más alto de toda Andalucía". "En la provincia llevamos en este año cuatro muertos en accidentes de trabajo y son un cúmulo de situaciones que nos llevan a ocupar las calles este 1 de Mayo", ha remarcado.

Asimismo, en la misma línea que CCOO, Gutiérrez ha lamentado el "deterioro al que la Juanma Moreno está llevando los servicios públicos", así como la "falta de financiación" de la Universidad de Huelva, entre "otros motivos" que considera que tienen los onubenses para salir a la calle.

"Pedimos que salgan con nosotros a la calle, en primer lugar, para defender salarios, para que no se hagan trincheras, para que no haya separación, para que haya más Democracia, para que tengan mejores salarios, para que haya más seguridad y, en definitiva, podamos tener un mejor nivel de vida los andaluces y, en este caso específico, los onubenses", ha concluido el secretario general de UGT Huelva.