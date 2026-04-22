El PSOE lleva al pleno un "plan de choque" contra el "desmantelamiento" de la sanidad pública en Huelva

La viceportavoz socialista en el Consistorio, María Teresa Flores. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el pleno municipal de este viernes dos mociones. Una de ellas, centrada en la situación de la sanidad pública con "un plan de choque" contra su "desmantelamiento" en Huelva y otra sobre el acceso a la vivienda, lo que considera que son "dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía onubense".

La viceportavoz socialista en el Consistorio, María Teresa Flores, ha señalado que la moción sobre sanidad responde a la "grave situación que atraviesa tanto la ciudad como el conjunto de Andalucía", que, según ha indicado, "no es fruto de la casualidad, sino consecuencia directa de las políticas del Gobierno andaluz del PP y de Juanma Moreno".

En este sentido, ha subrayado que la Junta del PP "está debilitando deliberadamente la sanidad pública para favorecer el negocio de la sanidad privada". La dirigente del PSOE ha descrito un escenario "marcado por listas de espera interminables para ser atendidos por un especialista o para una operación, falta de profesionales, centros de salud cerrados por las tardes e infraestructuras prometidas que nunca llegan", al tiempo que ha puesto el foco en "el impacto que esta situación tiene sobre la ciudadanía", con "miles de onubenses que ven deteriorarse su derecho a una atención sanitaria digna".

"En la provincia hay más de 81.000 personas en listas de espera, a lo que se suman decenas de miles de pruebas diagnósticas pendientes y una inversión por habitante muy por debajo de la media nacional", ha dicho Flores que ha denunciado también "la paralización de infraestructuras clave como el centro de salud del Distrito III, en el Molino, que continúa sin avances ni financiación, pese a dar cobertura a más de 20.000 vecinos, y la falta de avances reales en el Hospital Materno Infantil, que ha calificado como "una promesa utilizada como propaganda electoral". "Pusieron la primera piedra y todavía estamos esperando la segunda", ha dicho.

La dirigente socialista ha criticado además la actitud de la alcaldesa, Pilar Miranda, a la que ha acusado de mantener un "silencio cómplice" ante "el deterioro del sistema sanitario, priorizando los intereses de su partido por encima de los de Huelva". Flores ha hecho referencia también a la situación del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde, según ha indicado, los profesionales sanitarios "están denunciando un colapso sin precedentes en las urgencias, con pacientes esperando más de 24 horas para ingresar debido a la falta de camas".

"Es la realidad de la sanidad que está dejando el Partido Popular", ha afirmado. Ante este contexto, el PSOE propone una moción con cinco medidas: un plan de choque urgente para reducir las listas de espera, la recuperación de la inversión en sanidad pública, el refuerzo de la Atención Primaria, la construcción del centro de salud del Distrito III y la "garantía de un transporte sanitario público y de calidad".

La viceportavoz ha subrayado que la iniciativa supone también "una llamada a la responsabilidad" del equipo de Gobierno municipal, y ha emplazado al PP a "posicionarse" en el pleno. "Tendrá que decidir si está del lado de los onubenses o del lado de Moreno", ha señalado, insistiendo en que "ya no valen las excusas" ante el deterioro del sistema sanitario público.

MOCIÓN SOBRE EL ACCESO A LA VIVIENDA

En relación con la segunda moción, centrada en el acceso a la vivienda, la viceportavoz del PSOE ha lamentado que el acceso a una vivienda "digna" se haya convertido en "un lujo para amplias capas de la población, especialmente jóvenes y familias trabajadoras".

En este ámbito, ha recalcado que la Junta de Andalucía "tiene la mayor parte de las competencias, pero Moreno no las está ejerciendo", y ha acusado al Gobierno andaluz de "falta de voluntad política" y de eludir su responsabilidad".

Asimismo, ha criticado que la alcaldesa de Huelva "vuelve a ponerse de perfil y no reclama a la Junta más vivienda pública ni medidas para frenar la subida de precios, limitándose a anunciar promociones privadas a las que solo pueden acceder quienes pueden pagar esos precios".

Frente a ello, el PSOE defiende un "cambio de rumbo" con "más inversión pública, impulso a la vivienda protegida y medidas eficaces para garantizar el derecho a la vivienda", porque, "igual que ocurre con la sanidad, se trata de elegir entre estar del lado de la ciudadanía o darle la espalda".