El PSOE de La Palma (Huelva) respalda modificación callejero y valora rotulación calle Elena Ruiz Ángel

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE de La Palma del Condado (Huelva) ha respaldado la modificación del callejero en el municipio y ha destacado la rotulación de la calle Elena Ruiz Ángel como "un acto de justicia socialista".

Tal y como ha afirmado la formación en una nota, el portavoz del grupo municipal socialista, Rogelio Pinto, ha subrayado que Elena Ruiz fue, "ante todo, una mujer comprometida con su pueblo, con la igualdad y con la justicia social. Fue compañera de este grupo municipal, concejala y portavoz socialista, y secretaria general del PSOE de La Palma del Condado, ejerciendo su responsabilidad con rigor, cercanía y una profunda vocación de servicio público".

En contexto, su trayectoria trascendió el ámbito local, llevando el nombre de La Palma "a las más altas instituciones de Andalucía", siempre desde la defensa firme de los valores socialistas y constitucionales. "Por tanto, rotular una calle con su nombre no es solo un acto de reconocimiento personal, sino un ejercicio de memoria democrática y colectiva, un compromiso con las generaciones futuras para que conozcan a quienes lucharon por una sociedad más justa, más igualitaria y más digna", ha indicado el socialista.

Pinto ha incidido en la importancia de seguir avanzando en la incorporación de nombres de mujeres al callejero de La Palma del Condado, "una reivindicación socialista, ya que, durante demasiado tiempo, las mujeres han sido muy invisibilizadas en los espacios públicos, pese a su contribución esencial a la vida social, política, cultural y educativa de nuestros pueblos", al tiempo de que ha apostillado que "nombrar calles con nombres de mujeres es también hacer pedagogía en igualdad y justicia social. Y en el caso de Elena Ruiz tiene para el PSOE un profundo valor político, social y simbólico".

Del mismo modo, el portavoz socialista ha manifestado el apoyo de su grupo a la propuesta de modificación del nomenclátor municipal, destacando que el callejero de un municipio no es solo un elemento funcional, sino también "un reflejo de su memoria colectiva, de sus valores y de las personas que han contribuido de manera decisiva al progreso del pueblo".

Por ello, desde el grupo socialista han valorado positivamente que esta propuesta reconozca la trayectoria histórica y de servicio público de figuras relevantes para La Palma del Condado y para la provincia, así como el esfuerzo por "ordenar y actualizar el callejero conforme a la realidad urbana actual".