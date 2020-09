El PSOE pide un protocolo común entre Junta y ayuntamientos para afrontar los casos de Covid-19 en los municipios

HUELVA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista por Huelva en el Parlamento de Andalucía María Márquez ha pedido este lunes a la Junta que ponga en marcha un protocolo común con los ayuntamientos para afrontar los casos positivos de Covid-19 que se den en los municipios.

En rueda de prensa, Márquez ha recordado que desde los ayuntamientos han detectado "una falta de transparencia" por parte de la Junta de Andalucía, por lo que ha señalado la importancia de que se ponga en marcha una mesa de trabajo donde se aborden los casos positivos y se aborden de manera conjunta.

Tras remarcar que son conscientes de que hay que tener presente la protección de datos, la parlamentaria ha incidido en la relevancia de la transparencia y en la necesidad de abordar desde la Junta y los ayuntamientos de manera conjunta los casos que se den en las distintas localidades. "Es fundamental buscar espacios comunes" ante esta situación, ha proseguido la socialista.

En esta misma línea, ha criticado la gestión que, a su juicio, realiza la administración regional en materia educativa y sanitaria. Con datos, ha explicado que se ha dado un descenso de alumnos en los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria. Así, mientras en 2019 había matriculados 22.800 niños, este curso 2020 la cifra baja hasta los 22.459; y en Primaria pasan de los 35.279 el curso pasado a los 34.244 de éste y en Secundaria, en 2019 había 25.006 y este año menos de 25.000.

Para Márquez, estos números ponen de relieve que muchas familias onubenses consideran que "las garantías que se han ofrecido para una vuelta al colegio segura no son suficientes", por lo que ha llamado a la Junta a que "dialogue" con la comunidad educativa de cara al diseño de las políticas públicas de educación.

Finalmente, respecto a la cuestión sanitaria, ha mostrado su rechazo a las "excusas" de la Junta de Andalucía para no abrir el centro de salud de Isla Chica en Huelva, recordando que el nuevo gobierno andaluz lleva ya 20 meses al frente. En este punto, ha contrastado "el compromiso" del PSOE cuando estaba gobernando la Junta con este proyecto, así como ha ensalzado lo ejecutado por el PSOE en el Consistorio de la capital, como la cesión de terrenos, frente al PP que "no ha mostrado interés" ni cuando estaba al frente del Ayuntamiento y ahora en la Junta "pone excusas".

Por último, Márquez ha anunciado que van a presentar una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz para pedir a la Consejería de Salud que el hospital Materno-Infantil sea "una realidad" en Huelva, ya que es la "única provincia" andaluza que no tiene una infraestructura sanitaria de este tipo. Por ello, ha reiterado que este proyecto "tiene que ser una realidad" y espera que "no se tache" de la lista de infraestructuras sanitarias para Huelva.