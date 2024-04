El PSOE reclama "una buena gestión de la sanidad pública" y "dignidad" para Huelva "sin desviar a la privada"

HUELVA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha solicitado este lunes a la Junta de Andalucía "una buena gestión de la sanidad pública", así como "justicia y dignidad" para Huelva que "sigue siendo la única provincia andaluza que no tiene Materno Infantil ni chares" y ha criticado que "se siga desviando dinero a la privada, a la que se le dedica más fondos públicos que nunca en detrimento de la pública", de forma que "de esto se está beneficiando el PP con puertas giratorias para sus altos cargos".

Así lo ha manifestado Gaviño en rueda de prensa tras mantener una reunión con UGT para hablar "del primer problema de los onubenses, que es la sanidad", en el marco de una ronda de contactos y visitas a entidades e instituciones. En este sentido, el socialista ha recordado que este domingo se produjo una concentración en la capital convocada por la Marea Blanca de Huelva en el Día Mundial de la Salud, para reclamar mejoras para la provincia en materia sanitaria y recordar que es "un derecho y un no privilegio".

"Entendemos el derecho a la atención sanitaria como algo que nos hace iguales y no como algo que nos pueda diferenciar en función de cuánto dinero tengamos para mantenerla. Por eso mismo tenemos que exigir que haya un buen gobierno que la gestione y, por eso, ayer nos concentramos muchos onubenses para reclamar, en primer lugar, una buena gestión de la sanidad pública y para reclamar justicia y dignidad para esta provincia", ha abundado.

Gaviño ha subrayado que son "muchos" los que creen que "Juanma Moreno no está haciendo una buena gestión de la sanidad pública" y que "lo que están haciendo es vender dos eslóganes repetidamente a través de los medios de comunicación para tapar verdades".

"El eslogan de que están destinando más dinero que nunca a la sanidad pública, pero no cuentan qué están haciendo con esa gran cantidad de dinero, porque está llegando mucho a Andalucía y lo que están haciendo con ese dinero es desviarlo a la privada y el eslogan de que han contratado más profesionales que nunca, pero lo que no cuentan es que nuestros profesionales ni son tantos porque están huyendo de Andalucía por las condiciones que se les ofrece y los que se quedan están agotados", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que este domingo "se pedía dignidad para Huelva, porque sigue siendo la provincia con la peor sanidad pública, no solo de toda Andalucía sino de toda España, y hay datos que lo corroboran" y que esto es "debido a la nefasta gestión de este gobierno de Moreno", ha dicho antes de añadir que "en nuestra provincia, uno de cada cinco onubenses está esperando una cita con un médico especialista o para una intervención".

"Huelva no puede esperar más y no puede adormecerse ante los mensajes falsos del gobierno de Moreno, hay que decir la verdad. Y es que este gobierno contabiliza como un profesional sanitario cada contrato de corta duración que les realiza a los profesionales. De tal manera que si a un profesional se le hacen 12 contratos al año la Junta de Andalucía contabiliza 12 trabajadores, siendo el mismo con contratos temporales", ha señalado.

Por ello, ha indicado que "no nos puede vender como una panacea que se esté dedicando más dinero que nunca a la sanidad sin especificar que no se está dedicando a la sanidad pública, que se está dedicando a desviar más que nunca en la historia fondos públicos a la sanidad privada", algo de lo que "se está beneficiando mucho el PP con puertas giratorias para sus altos cargos después de haberle adjudicado millones de euros a seguros privados o con la financiación por parte de esos seguros privados de los actos electorales que hace el Partido Popular".

"El exviceconsejero de Salud, adjudicó a un seguro privado tal cantidad de millones que con ese dinero podríamos haber construido en Huelva dos hospitales Materno Infantil. Con ese dinero que adjudicó a dedo a un solo seguro privado se podrían haber construido en Huelva siete centros de salud. Con el dinero que ese señor cogió de lo público y se lo dio a una compañía privada podríamos haber contratado en esta provincia 800 sanitarios durante todo un año de forma consecutiva. Pero el Partido Popular coloca titulares para que los ciudadanos crean que les va bien. Y es mentira", ha dicho el socialista.

En este sentido, Gaviño ha lamentado que "tenemos la peor sanidad pública de la historia y hay que reclamarla permanentemente", toda vez que ha destacado que este movimiento de Marea Blanca que comenzó el domingo "lo que se hizo es volver a decirle al gobierno de Moreno, con muchos colectivos detrás, que deben de cambiar esa estrategia, deben de destinar el dinero público a la sanidad pública porque entendemos que la sanidad pública es un derecho y no es un negocio y que los ciudadanos de Huelva queremos ser pacientes cuando los necesitemos y no ser clientes".

"CADA DÍA LISTAS DE ESPERA MÁS LARGAS"

Por su parte, el responsable del sector de sanidad de UGT Huelva, Jesús Tormo, ha dicho que "es cierto que se ha invertido mucho, pero lo evidente es que cada día las listas de espera son más grandes" y que eso "debería de formar parte de un análisis para tratar de mejorar la situación", toda vez que ha lamentado que "lo que se está haciendo es deteriorar la sanidad pública para tratar de beneficiar la sanidad privada", algo que considera "evidente".

"Si algo no funciona lo que hay que hacer es modificar y cambiar, pero llevamos ya años con el tema del deterioro de la sanidad pública y no se han tomado decisiones que eviten el problema que tenemos tan enorme como ciudadanos con las listas de espera", ha dicho antes de señalar que "faltan infraestructuras", criticando que "tengamos que depender tanto de Sevilla".

De la misma manera, ha señalado que "cuando los profesionales no se quieren quedar en Huelva es por algo, ya que "no están suficientemente incentivados". "Las condiciones laborales de los trabajadores del SAS no terminan de ponerse al día", ha afirmado al tiempo que ha criticado que "ya pronto para un resfriado vamos a tener que ir a Sevilla, pues aquí en la atención primaria la espera también está siendo cada vez más larga" y que "hay pruebas como la espirometría y muchas otras cosas que antes se han venido haciendo y que ahora ya de forma gradual están dejando de hacerse".

"Y cada día se deteriora más la calidad asistencial. Por lo tanto, lo que hay es que tomar medidas, pero no hay manera de que se dote económicamente los medios en nuestra provincia para que haya profesionales que quieran quedarse y mientras que no se haga nada de esto vamos a seguir empeorando la situación con las listas de espera. Cada día se alargan más los procesos de las enfermedades y las bajas laborales y todo este fracaso de la sanidad que vivimos aquí en nuestra provincia", ha manifestado.

Finalmente, Tormo ha subrayado que "hay que invertir en lo público" ya que, "además, a la larga resulta más barato para los Gobiernos" y "tomar medias", para lo que UGT "va a seguir insistiendo "porque la situación en Huelva cada día es peor y la gente, cuando no hay diagnóstico, cuando no se le puede operar, lo que sucede es que muere", ha concluido.