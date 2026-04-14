PSOE-A reivindica los "valores democráticos" y más inversión de la Junta para "abrir la tierra y cerrar las heridas"

Socialistas onubenses en el acto de conmemoración del Día de la República en el cementerio de La Soledad de Huelva capital. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha reivindicado este 14 de abril, conmemoración del Día de la República, "la democracia, la libertad y el respeto a que todo el mundo piense diferente" y que "podamos convivir desde la naturalidad y desde la libertad que ejercemos cada uno al libre pensamiento", toda vez que ha pedido a la Junta de Andalucía que destine más recursos a "abrir la tierra para cerrar las heridas", en referencia a las actuaciones en fosas comunes.

Así lo ha manifestado Márquez, durante el acto conmemorativo que realiza el PSOE de Huelva cada año en estas fechas en el cementerio de La Soledad de la capital onubense, donde ha destacado que para su formación es "una fecha especial" porque "el contraste claro de las políticas de Memoria Histórica y Democrática que ha desarrollado el Gobierno de España en la provincia y que ha desarrollado la Junta de Andalucía en Huelva".

En este sentido, la socialista ha lamentado "las políticas del Partido Popular de Juanma Moreno en memoria democrática" con unos datos que "dicen que no se han gastado ni la mitad del presupuesto que pintaron, que ya era una miseria y ridículo", pero "no se han gastado ni la mitad del presupuesto que dijeron que se iban a gastar".

Al respecto, Márquez ha puesto de relieve el "contraste" con la inversión del Gobierno central en estas políticas, subrayado que la pasada semana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, estuvo en Minas de Riotinto para la entrega a su familia de los restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado el 26 de agosto de 1936 por mantenerse fiel a la legalidad republicana y que se encontraba en una fosa de este municipio.

"Un Guardia Civil, representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que defendió los valores de la democracia. La cuenca minera fue una de las zonas más afectadas, donde hubo más represión por parte del golpe militar del 36 y hay muchas familias, generaciones que pasan que todavía no saben dónde están sus seres queridos", ha dicho.

Por ello, ha animado a los vecinos de la provincia de Huelva a que "vayan al cementerio de Riotinto, a que visiten el cementerio de Nerva", y que vean "lo importante que es abrir la tierra para cerrar las heridas, lo importante que es que desde las condiciones democráticas respetemos y acompañemos a las familias que todavía, después de tantísimos años, siguen buscando a sus seres queridos".

Así las cosas, la líder socialista se ha cuestionado "qué persona con un mínimo de decencia y de corazón y de humanidad se niega a que alguien pueda enterrar dignamente a su ser querido", así como se ha preguntado "cómo es posible que después de tantos años tengamos que estar pidiendo que se desentierren, que se saquen de la tierra a la gente a la que le arrebataron la vida, simple y llanamente por defender la democracia".

Márquez considera que es "más importante que nunca, en estos momentos", donde "algunos se empeñan en mirar al futuro con pesimismo, desde la oscuridad, desde la mentira, desde los bulos" reivindicar "hoy más que nunca, este 14 de abril, la democracia, la libertad, el respeto a que todo el mundo piense diferente, pero que podamos respetarnos y que podamos convivir desde la naturalidad y desde la libertad que ejercemos cada uno al libre pensamiento".

Finalmente, ha manifestado que, por todo ello, esta es "una cita obligada en el calendario", porque "como cada 14 de abril" acuden "jóvenes y veteranos de esta organización a poner en valor la palabra democracia". "Eso es lo que quiere el Partido Socialista de Andalucía reivindicar la democracia, la libertad, la igualdad" y luchar "contra los bulos, contra la desinformación, contra los tristes, contra los grises" y poner frente a ello "la alegría, la libertad, la igualdad y la defensa que hace el PSOE de estos valores", ha concluido.