Puebla de Guzmán (Huelva) celebra una exhibición hípica solidaria para apoyar a las personas con autismo

Presentación de la exhibición hípica solidaria a beneficio de Autismo Huelva Ánsares. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido este martes la presentación de la exhibición hípica solidaria a beneficio de Autismo Huelva Ánsares, que se celebrará el próximo sábado, 27 de diciembre, en la Pista Hípica La Fuentecilla de Puebla de Guzmán.

La iniciativa está impulsada por el Club Deportivo Hípico Cultural del Andévalo con el objetivo de apoyar la labor que desarrolla esta asociación en la provincia. En la rueda de prensa han participado el diputado provincial José Carlos Roda; el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán; y representantes de Autismo Huelva Ánsares, entre ellos su presidente, Agustín Jiménez, y su director, Pablo Camacho, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Durante su intervención, José Carlos Roda ha puesto en valor esta propuesta que "une tradición, solidaridad y compromiso social", y ha recordado "la importancia del caballo como parte de la identidad de la provincia" y, especialmente, de Puebla de Guzmán al tiempo que ha señalado el valor del trabajo con caballos como herramienta de apoyo, "especialmente beneficiosa para personas con trastornos del espectro autista, al favorecer la comunicación, la confianza y el bienestar emocional".

Por su parte, el alcalde de Puebla de Guzmán ha subrayado la "profunda tradición hípica" del municipio y "los valores que representa" el mundo ecuestre, como "el trabajo en equipo, el apoyo familiar y la solidaridad, calificando la exhibición como un evento extraordinario por la causa a la que se destina".

El presidente de Autismo Huelva Ánsares ha invitado a toda la provincia a sumarse a esta causa solidaria el próximo día 27 de diciembre y ha expresado su agradecimiento a la Diputación de Huelva, al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán y al Club Deportivo Hípico Cultural del Andévalo por su colaboración y apoyo.

Jiménez ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas solidarias para visibilizar el trabajo de la asociación y seguir avanzando en la atención a las personas con autismo y a sus familias. La exhibición hípica tendrá carácter benéfico y contará con la participación de 12 jinetes y amazonas, destinándose la recaudación íntegra a apoyar los programas que desarrolla Autismo Huelva Ánsares en la provincia.