La Rábida acoge a partir de julio un nuevo espacio de ocio de aventura y tirolinas

Instalaciones de 'Parque Nuevo Mundo La Rábida'. - PARQUE NUEVO MUNDO LA RÁBIDA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El Parque Botánico Celestino Mutis (Palos de la Frontera, Huelva) acogerá a partir del mes de julio 'Parque Nuevo Mundo La Rábida', un innovador espacio de ocio sostenible con instalaciones de última generación que combinan deporte en altura, naturaleza y los más estrictos estándares de seguridad europeos para el público familiar, escolar y corporativo.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, en julio abrirá oficialmente sus puertas Parque de Aventuras Nuevo Mundo La Rábida, un innovador complejo de turismo activo integrado de manera "completamente respetuosa y sostenible" en el corazón del Parque Botánico José Celestino Mutis, un pulmón natural de 12 hectáreas de extensión situado en el término municipal de Palos de la Frontera, a escasos 750 metros del histórico Muelle de las Carabelas.

El proyecto nace con el objetivo de diversificar la oferta de ocio de la provincia, atrayendo a visitantes locales y turistas de toda la comunidad autónoma. Desde una perspectiva económica, la puesta en marcha de 'Nuevo Mundo' supone "una inversión estratégica" en el tejido empresarial del turismo de aventura andaluz, generando empleo directo a través de un equipo de monitores expertos y potenciando las sinergias con los activos culturales e históricos de los Lugares Colombinos.

Para "garantizar una experiencia emocionante y totalmente adaptada", las instalaciones de 'Nuevo Mundo' cuentan con un área previa de instrucción (Briefing) compuesta por tres tramos entre cuatro árboles y una pequeña tirolina de aprendizaje, donde el staff instruye a los usuarios en el manejo de los Equipos de Protección Individual (EPIs). Una vez completada la formación, el espacio despliega tres circuitos de dificultad progresiva cuyos nombres rinden homenaje a las históricas naves colombinas.

De este modo, el Circuito 'Niña' --dificultad baja-- está orientado a los más jóvenes --mayores de 4 años--. Cuenta con once plataformas a una altura de 1,2 metros sobre el suelo y diez retos. Dispone de un sistema automatizado de línea de vida continua de polea para que los niños disfruten sin necesidad de manipular los equipos.

Por otro lado, el Circuito 'Pinta' --dificultad media-baja-- está enfocado al público mayor de siete años. Eleva sus retos y sus once plataformas a dos metros de altura sobre el suelo, ofreciendo diez juegos algo más complejos pero accesibles y seguros para el gran público.

Por último, el circuito 'Santa María' --dificultad media-alta-- está dirigido a público juvenil y adultos que busquen un reto mayor sin llegar al deporte extremo. Cuenta con 13 plataformas situadas a 2,5 metros sobre el suelo y un total de 12 retos de dificultad media.

PAQUETES PEDAGÓGICOS Y VISITAS EXTRAESCOLARES

Una de las "grandes apuestas" institucionales del parque se centra en el sector educativo. 'Nuevo Mundo' ha diseñado un paquete especial para visitas extraescolares que combina los tres circuitos de aventura en altura con una actividad complementaria, dinámica y pedagógica liderada por sus monitores. Con el fin de aprovechar al máximo el potencial del entorno natural e histórico de La Rábida, esta oferta escolar añade una visita guiada al Muelle de las Carabelas, aunando historia, diversión y naturaleza en una sola jornada.

Para la dirección de 'Nuevo Mundo', la seguridad constituye "un estándar innegociable", por ello, el parque cuenta de forma permanente con un equipo de monitores expertos que supervisan y guían a los participantes durante todo el tiempo que se encuentran en los árboles, garantizando la tranquilidad absoluta tanto de los adultos como de los más pequeños.

Con las obras y los últimos detalles técnicos entrando en su recta final en el entorno de Palos de la Frontera, el parque ultima los preparativos para la apertura del sistema de reservas de cara a la temporada estival.