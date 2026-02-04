Reabierta la A-495 en Rosal de la Frontera (Huelva) al disminuir el cauce del río Chanza

Aumento del caudal del río Chanza a su paso por Rosal de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRONTERA

ROSAL DE LA FRONTERA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rosal de la Frontera (Huelva) ha informado de que se se ha reabierto el tráfico la carretera A-495, tras disminuir el cauce del río Chanza, aunque han pedido extremar la precaución.

Según ha indicado el Ayuntamiento en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la A-495, entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa se ha reabierto al tráfico en ambos sentidos tras la disminución del riesgo de desbordamiento del río Chanza.

A mediodía de este miércoles, se tomaba la decisión de cortar esta vía debido al incremento del caudal del río, pero según confirma el Ayuntamiento de la localidad, este ha disminuido y ya es posible cruzar la carretera.

No obstante, el Ayuntamiento señala que aunque la vía ha sido reabierta, se recomienda extremar las precauciones debido a la presencia de zonas húmedas y posibles arrastres ocasionados por las lluvias recientes.