Reabierta la carretera de La Ribera tras el incendio en un picadero en Huelva, con al menos dos animales muertos

Archivo - Bomberos de Huelva capital. - SERGIO BORRERO/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de Huelva han dado ya por extinguido el incendio declarado este lunes en un picadero cercano al cementerio de La Soledad, que obligó al corte de la carretera que une la capital con la barriada de La Ribera para evitar accidentes en el caso de que se escape algún animal, pero que ya ha sido reabierta al tráfico. Al menos dos animales han fallecido como consecuencia del fuego.

Según han indicado a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112, el aviso del incendio se ha producido 12,00 horas de este lunes en un picadero con mulos y caballos y hasta la zona se han desplazado efectivos del Parque de Bomberos de Huelva, así como de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional.

Asimismo, han indicado que el incendio ha provocado una intensa columna de humo que ha sido visible en algunos puntos de la capital, toda vez que el fuego ha provocado la muerte de al menos dos animales.

De la misma manera, según han informado desde el Consorcio al 112, el fuego ha dejado importantes daños materiales, de forma que se han calcinado aperos de caballos, alpacas de paja, cableado, y aceite de motores, entre otros efectos.