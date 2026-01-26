Regantes de Palos (Huelva) renovarán 850 contadores de riego para "garantizar" una gestión eficiente del agua

Contadores de riego nuevos para los regantes de Palos. - CR PALOS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera (CR Palos) llevará a cabo la renovación integral de todos los contadores de riego de su red hídrica gracias a una subvención de 1,2 millones de euros procedente de fondos europeos, gestionados a través del Gobierno de España en el marco del programa Perte de digitalización del ciclo del agua.

La actuación permitirá sustituir los 850 contadores de riego con los que cuenta la comunidad en las distintas parcelas de su zona regable, así como modernizar de forma significativa el sistema de telecontrol, una herramienta "clave" para "garantizar una gestión eficiente, precisa y transparente del agua destinada al riego agrícola", según ha indicado la CR Palos en una nota.

La sustitución de estos contadores se ha iniciado ya y proseguirá durante los próximos meses. El secretario gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Fernando Sánchez, ha explicado que esta inversión permitirá renovar un parque de contadores que "lleva cerca de 24 años en funcionamiento" y que, aunque "siguen contando bien gracias al mantenimiento", han superado ya su vida útil, lo que hacía necesaria una actuación de esta envergadura.

La sustitución de los contadores se realizará de forma programada y comunicada previamente a los usuarios. Desde la CR Palos se informará con antelación, mediante mensajes SMS, del día y la franja horaria en la que se procederá al cambio en cada toma, con el fin de que los agricultores puedan organizar sus riegos, ya que durante unas horas será necesario interrumpir el suministro mientras se realizan los trabajos técnicos.

Fernando Sánchez ha subrayado que la fiabilidad en la medición del consumo es "una tarea primordial" para la comunidad, ya que permite que la facturación sea "lo más correcta posible" y evita incidencias o discrepancias posteriores entre la entidad y los regantes.

Junto a la renovación de los contadores, una parte relevante de la subvención se destinará a la modernización del sistema de telecontrol, que permite conocer en tiempo real los consumos de agua, los horarios de riego y disponer de un histórico de datos que aporta seguridad tanto ante posibles averías como en la gestión administrativa y la facturación. Este sistema ha sido especialmente útil durante los periodos de sequía y restricciones, al facilitar el control de los caudales asignados y asegurar un uso equitativo del recurso hídrico.

Además, la subvención permitirá seguir reforzando los programas de asesoramiento en riego eficiente en parcela, "una línea de trabajo que la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera viene desarrollando desde hace varias campañas y que ha contribuido a mejorar el uso racional del agua y la eficiencia hídrica de las explotaciones agrícolas asociadas".

Desde la CR Palos se valora "muy positivamente" esta inversión, que supone "un paso decisivo" en "la modernización de la infraestructura de riego, refuerza la digitalización del sistema y consolida el compromiso de la comunidad con una gestión sostenible, eficiente y responsable del agua".