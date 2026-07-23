Regantes piden que el plan hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva) se elabore con "recursos realmente disponibles"

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, ha presentado sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del futuro Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras (2028- 2033), en las que cuestiona que la planificación incorpore al balance hídrico "recursos procedentes de infraestructuras cuya entrada en servicio antes de 2033 resulta altamente improbable".

Según ha indicado en una nota de prensa, la Asociación considera que una planificación rigurosa "debe construirse sobre disponibilidades reales y no sobre previsiones condicionadas a obras que todavía no se han ejecutado".

Entre los principales ejemplos figuran la presa de Alcolea, actualmente paralizada y cuya ejecución corresponde al Estado por tratarse de una obra de interés general; el sistema Bocachanza II, que "ni siquiera dispone aún de proyecto a pesar de ser prioritaria"; y el Canal de Trigueros, cuyo proyecto continúa en redacción.

Aunque el propio EPTI identifica estas actuaciones como determinantes para garantizar el equilibrio futuro del sistema", Feragua considera "poco realista" computar los recursos de esas infraestructuras para antes de 2033, "pues difícilmente podrán incorporarse a la explotación de la cuenca durante la vigencia del próximo Plan".

Feragua subraya que la credibilidad de un plan hidrológico depende de que los diagnósticos de déficit y las decisiones de gestión "se apoyen en recursos efectivamente disponibles".

La planificación hidrológica debe construirse sobre datos reales y no sobre expectativas. Las infraestructuras pendientes son imprescindibles y deben ejecutarse cuanto antes, pero mientras no sean una realidad no parece razonable contabilizar unos recursos que difícilmente estarán disponibles antes de 2033. Primero hay que hacer las obras; después podrán incorporarse sus aportaciones a la planificación con todas las garantías", explica el presidente de los regantes andaluces, José Manuel Cepeda.

En sus alegaciones, Feragua defiende que el próximo Programa de Medidas "refuerce el compromiso con las actuaciones estructurales pendientes", estableciendo una programación "realista" que "permita transformar en recursos efectivos las previsiones recogidas en la planificación".

En este sentido, la Asociación solicita impulsar actuaciones como Bocachanza II, esta de forma "muy especial y prioritaria"; la presa de Alcolea; la presa de Pedro Arco; la presa de La Coronada; la recuperación y ampliación de la balsa de Rematacagas; la mejora de la regulación del canal del Piedras y la conexión de la presa de Alcolea con el anillo hídrico, además de seguir avanzando en reutilización, desalación e interconexión de sistemas.

Para la asociación mayoritaria del regadío andaluz, la solución "no pasa por rebajar las necesidades reconocidas de la cuenca mediante recursos todavía hipotéticos", sino por "impulsar decididamente las inversiones que permitan incrementar de forma efectiva la disponibilidad de agua, acelerando su tramitación y ejecución para que puedan incorporarse cuanto antes al sistema de explotación y contribuir a mejorar la garantía de abastecimiento y de regadío".

"Mientras eso no ocurra, la planificación debe reflejar con rigor la disponibilidad real de recursos y mantener una separación clara entre las infraestructuras existentes y aquellas cuya aportación sigue siendo, sólo a día de hoy, una mera previsión de futuro", explica Cepeda, que añade que el grado de cumplimiento de la planificación hidrológica en Andalucía en las últimas décadas invita a ser "especialmente cautos con respecto al cumplimiento de los compromisos", han concluido.